(Görüntülü Haber) CHP'li Şeker, Meclis'teki yumruklu kavgayı anbean görüntüledi 2

Nursima KESKİN / ANKARA, () - ANAYASA değişiklik teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda, AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavgayı CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, anbean kaydetti. CHP'li Şeker'in çektiği görüntülerde, kürsüyü çember içine alan CHP'li vekiller ile kendilerini uzaklaştırmak isteyen AK Parti'liler arasında arbede yaşandığı görülüyor. Öte yandan konuşma yapılan kürsü yerinden çıkarken, milletvekillerinin yaralandığı anlar da görüntülere yansıdı. Anayasa değişiklik teklifinin birinci turunda, 3'üncü maddenin gizli oylaması yapılırken, CHP'li milletvekillerinin görüntü çekmemesi için AK Parti'lilerin oy kabinlerinin önünde durması tartışma yarattı. CHP'liler, bu duruma tepki gösterince milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Birbirilerini yumruklayan milletvekillerini, araya giren arkadaşları ayırdı. Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ise oylama işlemini durdurarak, birleşime ara verdi. Yeniden oylanan 3'üncü madde 341 oyla kabul edildi. CHP'LİLER KÜRSÜYÜ ÇEMBER İÇİNE ALDI, UZAKLAŞTIRMAK İSTEYEN AK PARTİ'LİLERLE YUMRUKLU KAVGA YAŞANDI Teklifin 5'inci maddesinin görüşmeleri devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz alarak, kürsüye çıktı. Anayasa değişikliği ile AK Parti'nin yanlış yaptığını savunan Özel, "Bugün verdiğiniz yetkiler bu ülkenin sonunu getiriyor. Televizyon kapalıyken göz görmeden kendi kendinizi imha etmeye çalışıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz halkın gözlerinin içine baka baka bu maddenin burada konuşulmasını temin etmek için gerekirse 24 saat çalışmak için ama halka bunu sınırsız olarak anlatmak için halkın kürsüsünün vazifesini yerine getirmek için halkın kürsüsünü sizden koruma altına alıyoruz. Halkın, milletin kürsüsüne sahip çıkıyoruz. Milletin kürsüsünü sizlerden koruyoruz" diye konuştu. CHP'li Özel'in konuşmasının ardından CHP'li vekiller, alkışlar eşliğinde kürsüye doğru yürüdü. Kol kola giren milletvekilleri, kürsüyü çember içine aldı. Meclis Başkanvekili Aydın, CHP'lilerin kürsüden uzaklaşmalarını istedi; ancak bu isteğine karşılık alamayınca birleşime ara verdi. Bu sırada CHP'li vekiller ile kendilerini kürsüden uzaklaştırmaya çalışan AK Parti'li milletvekilleri arasında yine yumruklu kavga ve itiş kakış yaşandı. Masaların üzerindeki eşyaları birbirlerine atan bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü. Kavga sırasında konuşma yapılan kürsü yerinden çıkarken, ses sistemi çalışamaz duruma geldi.