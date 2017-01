(Görüntülü Haber) CHP'li Öztunç: Erdoğan, demokrasi sayesinde Cumhurbaşkanı oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, bir zamanlar 'Muhtar bile olamaz' denilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, demokrasi sayesinde Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Ali Öztunç, partisinin Kahramanmaraş teşkilatını ziyaret etti ve burada İl başkanı Esat Şengül ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 1 Kasım'dan bu yana Kahramanmaraş'ın hemen hemen her köşesine gidip halkla iç içe olduklarını belirten Öztunç, referandumda hayır kampanyası başlattıklarını ve onun için yine halkın arasında olacaklarını kaydetti. Tek bir kişinin her şeyi yönetmesinin yanlış olacağını belirten Öztunç, yapılacak değişiklikle her şeyin tek bir kişinin karar vereceğini, hakim, savcıyı, öğretmeni memuru başkanın atayacağını öne sürdü. Öztunç, şöyle konuştu: "Bunun adı demokrasi değildir. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda iradeyi saraydan alıp millete vermiştir. Saraydan alınan, halka, vatandaşa, millete verilen irade şimdi tekrar milletten alınıp yeniden saraya verilmek isteniyor. Böyle bir demokrasi olmaz. Biz buna karşıyız. Bakın çok bedel ödemiş bir toplumuz. Maraş'ta Sütçü İmam'ın torunları olarak arkadaşları, büyüklerimiz, dedelerimiz bedel ödeyerek Maraş'ı kurtardılar. Atalarımız bedel ödeyerek, canlarını, kanlarını vererek cumhuriyeti kurdular. Şimdi cumhuriyet yıkılmak isteniyor. Getirilmek istenen bu değişiklik ile, şayet geçerse ki ben geçeceğine inanmıyorum, çok açık söylüyoruz cumhuriyet çok büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacak, demokrasi yok edilecek." 'BAŞKAN, KILIÇDAROĞLU OLACAKSA ONA DA HAYIR DERİM' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yasaklı olduğu dönem de 'Muhtar bile olamaz' manşetlerinin atıldığını söyleyen Öztunç, şöyle devam etti: "Ben o zaman gazeteciydim Ankara'daydım. 'Muhtar bile olamaz' diyorlardı Sayın Cumhurbaşkanı için, 'Muhtar bile olamaz' diye manşetler atıldı. Çok tepki gösterdi kendisi. Ne oldu, Cumhurbaşkanı oldu. Niye? Demokrasiyle oldu. Rizeli Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğer kendi getirmek istediği düzen olsaydı bugün Cumhurbaşkanı olamazdı ki. Sayın Erdoğan da demokrasi sayesinde Cumhurbaşkanı oldu. 'Ben Cumhurbaşkanı oldum şimdi başkan olayım, demokrasi bitireyim, benden sonra oğlum olsun, oğlumdan sonra torunum olsun', bu anlayış kabul edilemez. Ve bizim meselemi asla Recep Tayyip Erdoğan ile değil. Bakın çok açık bir şey söyleyeceğim. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkan olacak olsun ben ona da 'Hayır' derim. Bu isim meselesi değil, sistem, rejim meselesi. Bu anayasa değişikliğini Kemal Kılıçdaroğlu getirsin, ben ona da 'Hayır' derim. Bırakın Kemal Kılıçdaroğlu'nu babam da getirsin babama da 'Hayır' derim." 'DÖN HOCAM DÖN ARTIK NE OLUR' DİYE YALVARAN KİMDİ? Sadece CHP'nin değil SP ve BBP'nin de referandumda 'hayır' diyeceğini belirten Ali Öztunç, Türkiye'nin terör nedeniyle çok şehit verdiğini söyledi. Öztunç, "Biz mi getirdik Türkiye'yi bu noktaya kardeşim? Siz getirdiniz, 15 yıldır Türkiye'yi yönetiyorsunuz terörden muzdarip bir toplum var. Sizin ağlamaya hakkınız yok çünkü siz bu noktaya getirdiniz. Oslo'da PKK ile siz görüştünüz, İmralı ile siz görüştünüz, Habur Kapısı'nı siz açtınız, savcıları oraya siz götürdünüz. Abdullah Öcalan'ın nevruz mesajını, mektubu leylekler alıp Diyarbakır meydanına getirmedi, sizin gönderdiğiniz milletvekilleri getirdiler, Sırrı Süreyya Önder de orada okudu. Ağlamaya hakkınız yok. FETÖ, biz mi getirdik. Beraber yürüyorsunuz, aynı yolda aynı menzilde yürüyordunuz. 'Dön hocam dön artık ne olur' diye yalvaran kimdi? 'Bitsin bu hasret' diyen kimdi? Sizdiniz, siz bu işin sorumlusunuz" diye konuştu. 'BU MİLLET, HAYIRSEVER BİR MİLLETTİR' Referandumda halkın oyuna sunulacak anayasa değişikliğinin yanlış olduğunu belirtip vatandaşları da 'Hayır' oyu kullanmaya davet eden Öztunç, bunun için kapı kapı gezeceklerini kaydederek, "İnşallah hayırlısıyla sandığa gideceğiz, inşallah hayırlısı olacak ve bu hayır ile şerrin oylamasıdır. Bu millet şerri oylamaz, bu millet hayırı oylayacak. Bu millet hiç şerden yana olmamıştır, hep hayırdan yana olmuştur ve hayırsever bir millettir. Hayırsever bir millet olarak hayır ile şerrin oylamasında hayırdan yana oy kullanacağız" dedi. CHP Parti Meclisi üyesi Ali Öztunç, HDP'nin referandum sürecinde Ak Parti ile yan yana olacağını da ileri sürerek, "HDP'nin tavrı eski ortakları, birlikte yan yana oturdukları AKP ile yan yana olur. Başka da bir şey düşünemiyorum, ne yaparlar bilmiyorum. Sonuçta Oslo'da biz görüşmedik, Habur'da kapıyı biz açmadık. Sayın Başbakan Diyarbakır meydanında HDP milletvekilleriyle el ele tutuşuyor, Ahmet Türk'e sarılıyordu. Sayın Davutoğlu koluna giriyordu. Sayın Başbakan 'Her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altıma aldım' diyordu o dönem Başbakanımız şimdi Sayın Cumhurbaşkanı. 'Her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım' diyordu HDP'ye mesaj vermek için. Aralarında o dönem bir flört vardı, nişan yüzükleri takıldı sonra, nikah masasına ne oldu bilmiyoruz."