(Görüntülü Haber) CHP'li Özel : Sandığa gitmemek 'Evet' oyu atmak demektir

Serdar SUNAR / DİYARBAKIR, () - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel Diyarbakır'dan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek, 'Evet' oyu atmak demektir" dedi. Diyarbakır'a gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve 3 gündür kentte bulunan CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile birlikte CHP İl Başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özel, kentte gezdikleri bölgelerde büyük bir hüzün, mutsuzluk ve ciddi bir huzursuzluk gördüklerini belirterek, Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye verecekleri bir mesajları olduğunu söyledi. Eveti isteyenlerin kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, sürtüşmeyi kullanarak ve bundan sonrası için de körükleyerek ve vaad ederek devam ettiklerini söyleyen CHP'li Özgür Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ancak, 16 Nisan günü 'Hayır'ın bir son değil bir başlangıç olduğunun altını çizmek isterim. 15 Nisan günü kullanılacak 'Hayır' oyları kutuplaşma yerine kucaklaşma imkanını, gözyaşı yerine yeniden bir umudu, umutsuzluğun yerine yeniden bir yaşama sevincini, kardeşliği müjdeleyebilir. Ama bunun bir tane şartı var. Türkiye'nin her yerinde ve köşesinde sandığa gidip oy kullanmak. Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek 'Evet' oyu atmak demektir. Bu kutuplaşmaya, göz yaşının sürmesine 'Evet' demek demektir. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; sandıklara gidip özgürce, korkmadan oyunuzu kullanın. 'Evet' kutuplaşamaya, 'Hayır' ise, kucaklaşmaya yönelik açılacak birer kapıdır." TANRIKULU: OHAL'İ 3 AY DAHA UZATACAKLAR CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanarıkulu ise, Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL'in 3 ay daha uzatılacağı açıklamasına değinerek şöyle konuştu: "Biraz önce aldığım bir bilgiye göre Başbakan OHAL'in 3 ay daha uzatılacağını ifade etmiş. 21 Temmuz'da OHAL'in ilan edildiği günleri hatırlayalım; Ne söylemişti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 'Evet biz 3 ay yetki alıyoruz ama bir ay bilemediniz bir buçuk ay sonra kaldıracağız, 3 ay bile kullanmayacağız' demişti. 9 ay bitiyor şuanda 3 ay daha uzatacaklar. Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da ne söylemişti, 'Olağanüstü hal koşullarında biz halk oylaması yaptırtıyoruz dedirtmeyeceğiz kendimize' demişti. Aynen bu cümleyi kurmuştu. Ama OHAL'in baskı anlamına geldiğini, ifade özgürlüğü engellenmesi anlamına geldiğini bildikleri için bu şartlarda yapacaklar. O nedenle sonuç ne olursa olsun onun meşruluğu her zaman tartışılacaktır. Ama benim 'Hayır' çıkacağı konusunda da bir kuşkum yok." CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da, 3 gündür Diyarbakır'da olduğunu, ziyaretler yaptıklarını ve sivil toplum kuruluşlarını gezdiğini ifade ederek, "Diyarbakır'dan 'Hayır'ın çıkacağından eminiz" dedi.