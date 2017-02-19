(Görüntülü Haber) CHP'li Özel'den AK Parti ve Bahçeli'yi eleştirisi -2

MANİSA'da Haziran Hareketinin düzenlediği panelde konuşan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin ve Devlet Bahçeli'nin tavrının terör örgütlerini memnun ettiğini söyledi. Manisa'da Haziran Hareketi tarafından Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda referandumda 'hayır' konulu panel düzenlendi. Haziran Hareketi'ni Manisa temsilcisi Bilal Kılıç'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Özgürlük ve Düşünce Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşan Milletvekili Özel, son anketlere göre 'hayır' oylarının önde olduğunu söyledi. Özel, "Anketler de öyle gösteriyor. Yüzde 41 kesin 'hayır' diyor. Bir yüzde 32-34 var, kesin 'evet' diyecek. 'Kararımı değiştirebilirim' diyenler üzerinden baktığımızda onların önemli bir kısmının 'evet'e daha yakın olduğunu görüyoruz. Mesele yüzde 16'lık bir kararsızın ne diyeceğinde geliyor düğümleniyor. Anayasa Komisyonu'na giderken taslak, yüzde 43 'evet' yüzde 41 'hayır'. Komisyon, meclis süreci, ama burada komisyonda ve mecliste bizim yaptıklarımız kadar Barolar Birliği'nin meclisin kapısına kadar yürüyüp biber gazı yemesinden tutun Birleşik Haziran'ın sosyal medyada, sokakta, her yerde ve toplumdaki tüm dinamikleri cesaretlendiren enerjisi ve neşesi, 'hayır' cephesinde yer alan herkesin inanması, içeriği konuşması, sesi yüksek de olsa sempatisi yüksek söylemleri sonucunda ve meclisteki mücadelenin sonucunda iş bir anda değişti. Yüzde 43 olan 'evet' 41'e, 41'de olan 'hayır' yüzde 46'ya yükseldi. 2 puan gerideydik, 4 ila 6 puan ileriye geçtik. Bizim yüzde 41'imizi yeniden ikna etme gibi bir derdimiz yok. Bizim doğru bir dil, yüksek bir motivasyon ama hiç kimseyi ötekileştirmeden, korkutmadan, üzmeden kaygılandırmadan 'hayır'a ikna etmek gibi bir görevimiz var" dedi. "KILIÇDAROĞLU BAŞKAN OLSA DA KARŞIYIZ" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilse dahi başkanlık sistemine karşı olduklarını kaydeden CHP'li Özel, "Bugün geldiğimiz noktada kimin olduğu hiç önemli değil. Son söylediğimiz lafı ilk baştan söylüyoruz. Seçilecek ilk başkan da son başkan da Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlık sistemine karşıyız" dedi. "MHP'DE TABAN YÜZDE 80 HAYIR DİYOR" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye rağmen MHP tabanının yüzde 80'inin 'hayır' diyeceğini savunan Özel, "Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz gecesi 'Bu Allah'ın bir lütfu' sözünü belki de bu salona Türkiye'de bundan önce defalarca iktidar partisine oy vermiş kişilerin bile kafasının karışık olmasına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, hem de disiplinli bir lider partisi olarak görülen bir partinin tabanının yüzde 80'inin bu meseleye 'hayır' diyor oluşuna ve aslında AKP ile çok benzer siyasi geleneklerden gelen sağdaki partilerin dahi 'Okumazsak hayır' ama içeriğini okuyunca bu taslağa 'evet' demesine bakarak herhalde şunu söylemek mümkün. Bu referandum hepimiz için Allah'ın bir lütfudur. Bu referandumda 15 yıldır kendi hegemonyasını kuran, kendi hegemonik dilini ele geçirdiği devlet imkanlarıyla besleyen, sizin doğrunuzun 2.5 televizyon kanalında, yaşatmak ve gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz üç dört gazetede ifade edilirken; onların 47 televizyon kanalı, 25 gazetesiyle kendi yanlışlarını anlatmaya çalıştıkları bir süreçten sonra şimdi işler ne olursa olsun onlar için ters gidiyor" diye konuştu. "TERÖR ÖRGÜTLERİ MEMNUN" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ ve Malatya'da düzenlediği mitinglerinde söylediği "Kandilden talimat geliyor. 'Hayır diyeceksiniz' diyor. 'Hayır' diyenler onlarla aynı değil mi?" sözlerini sert bir dille eleştiren Özel, "Dün Elazığ, Malatya'yı gördünüz. İki şeyin üzerine oturtuyor. Birincisi hakaretle, iftirayla bu ülkenin güzel insanlarına, bu ülkenin sevimli insanlarına, bu ülkede doğdukları için ve bu ülkeyi birbirleriyle paylaştıklarıyla seven, meseleyi başka ayrımlarla aralarında duvarlar örmeyen insanlarına diyor ki 'Sizler teröristlerle birliktesiniz'. Oysa aklı başında hiç bir devlet terör örgütlerinin adını anmaz. Der ki; 'Sözde terör örgütü. Terör örgütünün sözde temsilcisi. Terör örgütünün sözde başkanı' Çünkü bomba patlatanın bir tane amacı vardır, adından söz ettirmek. Suikast yapanın bir tane amacı vardır, yaydığı korku üzerinden kendinden bahsettirmek. Bugün tahmin ediyorum onun adını saydığı benin saymayacağım bütün terör örgütleri iktidarın ve Devlet Bahçeli'nin benimsemiş olduğu bu yöntemden çok memnun. Günde 10 sefer 30 kanalda 3 farklı ağızda isimleri anılıyor. Ve onlar sanki bu ülkenin kaderine etki edebilecekmiş güçteymiş, referandumun kaderini belirleyebilecek, bu ülkede kitleleri yönlendirebilecek güçteymiş gibi gösteriliyorlar. Oysa bu ülkenin kaderini sadece ve sadece bir tek grup belirleyebilir" dedi.