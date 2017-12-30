(Görüntülü Haber) CHP'li İnce: Niye gidip arkadaşınızı orada ziyaret etmediniz?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan, ancak 'Mor Beyin' mağduru olduğu ortaya çıkınca dün tahliye edilen AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder'i, cezaevinde kendisinden başkasının ziyaret etmemesini eleştirdi. İnce, "Dün öğreniyorum ki hiçbir AKP'li onu ziyaret etmemiş. Niye gidip arkadaşınızı orada ziyaret etmediniz?" dedi.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapılan 10. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreyi CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da takip etti. Kongrenin Divan Başkanlığını CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça yaptı. İl Başkanı Özcan Özel'in açılış konuşmasının ardından Muharrem İnce kürsüye geldi.



İnce, konuşmasında, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan, ancak 'Mor Beyin' mağduru olduğu ortaya çıkınca dün tahliye edilen AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder'i, cezaevinde kendisinden başkasının ziyaret etmemesini eleştirdi. İnce, şunları kaydetti:



"2002'de milletvekiliniz oldum. 4.5 yıl 22. dönemde milletvekilliği yaptık Sayın Şükrü Önder'le beraber. Pek çok konuyu sizlerin bilmemesine rağmen bildik. Vali, belediye başkanı, emniyet müdürü bildi, biz bildik; siz bilmediniz. Onun oradaki davranışlarını gördüm ben. Hapse atıldığında FETÖ'cü diye, dedim ki 'Şükrü Önder, devlete, millete, bayrağa karşı yanlış iş yapmaz'. Adalet Bakanlığı'ndan izin istedim, gittim, hapishanede onu ziyaret ettim. Dün öğreniyorum ki tahliye oldu. Suçsuz bulundu. Dün öğreniyorum ki hiçbir AKP'li onu ziyaret etmemiş. Siz nasıl insanlarsınız be? Nasıl insansınız siz? Buraya gelen bakanları, Başbakanı, Cumhurbaşkanını çiçekle karşılamayı biliyorsunuz. Niye gidip arkadaşınızı orada ziyaret etmediniz? Kefil mi değildiniz? Mehmet Ağar kefil oluyor, İstanbul Emniyet Müdürü tahliye oluyor da siz kendi arkadaşınıza mı kefil olamadınız? Bu kadar mı korkaksınız, bu kadar mı yüreksizsiniz? Mağdurun yanında olmak kimseyi FETÖ'cü yapmaz. Tam tersine FETÖ ile mücadelenin birinci şartıdır yanında olmak. Malatya'da Alevinin evine işaret konulmuşsa o Alevinin yanında olacaksın. Alevi olman şart değil. İnsan olacaksın önce insan. Hakkari'de 12 yaşındaki Kürt çocuğunun üzerine bomba atılmışsa, geçen ay Hakkari'nin il kongresindeydim, Kürdün yanında olacaksın. Haksız yere ihalesi iptal edilmişse holding patronunun, holding patronunun yanında olacaksın. Gazinin protez bacağına icra geldiyse gazinin yanında olacaksın. Kim mağdursa, kim mazlumsa, kim haksızlığa uğramışsa bu zulmün, zalimin karşısında kim dik duruyorsa onun yanında olacaksın."



'NİYE GELMİYORSUNUZ?'



Muharrem İnce, bazı kurum müdürlerinin AK Parti İl Kongresi'ne katıldığını da ileri sürerek, şöyle dedi:



"Yalnız bu kongrede bir eksiklik var. Belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları, basın, milletvekillerimiz, partililer, Yalovalılar burada. Daire müdürlerini göremiyorum. Nerede bunlar? Daire müdürleri neredesiniz siz? Geçen gün AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı olabilir ama AKP Genel Başkanı, bir partinin il kongresi, o il kongresi; ey vali, ey il müdürleri utanmadınız mı parti il kongrelerinde boy göstermeye? Buraya da gelseydiniz. Yemeyiz sizi merak etmeyin. Niye gelmiyorsunuz? Keser döner sap döner, bir gün hesap döner. Bir gün bu hesabı ödersiniz. Merak etmeyin."



Konuşmaların ardından gerçekleşen seçimde tek aday Ertan Şener, yeni il başkanı oldu.