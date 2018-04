(Görüntülü Haber) CHP'li İnce: Milim geri adım atmış değilim

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, OHAL eyleminde polis kamerasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Senden korkmuyoruz. Senin yarattığın bu düzenden de korkmuyoruz, olağanüstü halinden de korkmuyoruz” dedi. İnce, CHP’de cumhurbaşkanı adayının üyelerle yapılacak bir seçimle belirlenmesi konusunda yaptığı açıklamalarının da arkasında olduğunu söyleyerek, “Ben kamyoncu Şerif’in oğluyum. Bende geri vites unutulmuştur. Sözümün arkasındayım. Milim geri adım atmış değilim” dedi.16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde OHAL’e karşı eylem yapan CHP’nin bu eylemi Yalova’da da Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen, İl Başkanı Ertan Şener ve partililerin katılımı ile gerçekleştirildi. Basın açıklaması ve ardından yapılan oturma eylemine Demokratik Parti, Demokratik Sol Parti, ADD Yalova Şubesi, Eğitim-İş Yalova Şubesi, Eğitim-Sen, Emekli-Sen,Yalova Kent Konseyi, Hacı Bektaş Veli Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği, Yalova Platformu, Cem Vakfı Yalova Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yalova Şubesi de destek verdi.“MUSA BEKLERKEN USA GELDİ”Burada bir konuşma yapan Milletvekili Muharrem İnce, “Bu sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olanların ya da CHP’nin yöneticilerinin ve seçilmişlerinin sorunu değil. Bu sorun 80 milyonun sorunu. 16 yıldır bu ülkede kurumlar çökertildi, gelenekler yok edildi, ordusu dağıtıldı, tersanelerine girildi. Sivil toplum susturuldu ve bir FETÖ darbe girişiminden sonra Olağanüstü Hal ilan edildi. Anladık OHAL böyle durumlarda gereklidir, fakat Hamza’ya boza iyi geldi. Alıştılar buna. Böyle yönetmek istiyorlar, sonsuza kadar böyle götürmek istiyorlar. O zaman bizim dik durmamız lazım. Kardeşim sen bu ülkenin tarımını çökerttin, iki Trakya büyüklüğünde alan artık ekilemiyor, samanı bile ithal ediyoruz. Dış politikasını rezil ettin. Kim dost kim düşman belli değil. Kandil gecesi küffarın askerleri Müslümanları bombalıyor, Tayyip Erdoğan destekliyor, Müslümanlardan ses yok Türkiye’de. CHP iktidar olsaydı, Kandil gecesi Şam bombalansaydı, emin olun CHP il binalarının önünde her tarafta siyah çelenk olurdu. Dış politikada geldiğimiz nokta bu. Hatırlayın; ‘Ne işi var Amerika’nın orada’ dedi, ‘Her firavunun bir Musa’sı olur dedi. Şimdi ise ‘Destekliyorum’ diyor. Her firavunun Musa’sı değil ama her firavunun bir ‘USA’sı varmış demek ki. Musa beklerken USA geldi. Türkiye’de tarım, dış politika dediğim gibi, eğitim de içler acısı. Bir yandan Atatürk’e kurucu değerlere söverlerken, bir yandan bu günümüzü çalıyorlar. Sandıktan oyumuzu, sınavlardan çocuklarımızın sorusunu çalıyorlar. Çalıyorlar da çalıyorlar. Paramızı çalıyorlar ama bir yandan da geleceğimizi çalıyorlar” dedi.POLİS KAMERASINDAN SESLENDİBasın açıklaması sırasında görüntü alan polis kamerasına dönerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen İnce, “Hangisi polis kamerasıysa ona sesleneyim, Erdoğan sesimi daha net duysun. Ona doğru konuşayım. Senden korkmuyoruz. Senin yarattığın bu düzenden de korkmuyoruz, olağanüstü halinden de korkmuyoruz. El birliğiyle, güç birliğiyle bu ülkede demokrasiye inananlar, cumhuriyete inananlar, Atatürk’e inananlar, bunu hep birlikte başaracağız. Yakında yerel seçim var. Seçimlerden önce bunların kulağını çekeceğiz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde defedip göndereceğiz. Bunu birlikte başaracağız. Onun için hep birlikte yaşasın barış, yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet diyeceğiz” diye konuştu.“Benim bir sorum olacak, bilene yemek ısmarlayacağım” diyen İnce, “Beygire biner seyis değil, uçağı var pilot değil, sarayı var kral değil, parası var helal değil. Bu kim?” diye sordu.“MİLİM GERİ ADIM ATMIŞ DEĞİLİM”Yapılan açıklamanın ardından oturma eylemine geçildi. Burada basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan İnce, cumhurbaşkanı adayının üyelerin yapacağı seçimle belirlenmesiyle ilgili geri adım atmadığını belirtti. İnce, “Sözümün arkasındayım. Ben kamyoncu Şerif’in oğluyum. Bende geri vites unutulmuştur. Sözümün arkasındayım. Belediye başkanları büyük şehirlerde üyelerle ön seçimle belirlenmelidir. Büyük şehirleri kastediyorum. Sözümün arkasındayım. Cumhurbaşkanı da üyelerle belirlenmelidir. Ben inandığımı yaparım. Cevap alırım ya da almam, başarıya ulaşır ya da ulaşmaz. Ben cumhurbaşkanı adayımızın Ekmeleddin İhsanoğlu vakasında olduğu gibi olmasını istemiyorum. Partinin 1 milyon 200 bin üyesi var. Üyelerin önüne sandık konulmalı, aday böyle belirlenmeli diyorum. İstanbul, Ankara belediye başkanları da böyle belirlenmeli diyorum. Benim teklifim bu, düşüncem bu. Milim geri adım atmış değilim. Ben böyle düşünüyorum” dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konusunda CHP’nin anket yaptırdığı yönündeki açıklamasına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Öyle bir anket yok’ söylemi de sorulan İnce, “Polemiğe girmem. Genel Başkan öyle diyorsa öyledir” dedi.