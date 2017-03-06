(Görüntülü Haber) CHP'li Gök, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu
06 Mart 2017 Pazartesi 12:34
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