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(Görüntülü Haber) CHP'li Gök: Cumhurbaşkanı'nın bu tartışma içine girmesi onun işi değildir

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, anayasa değişiklik kanununun iptali istemiyle CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurma kararının tartışılmasını eleştirerek, "Hukuka aykırı kararları Anayasa Mahkemesine...

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, anayasa değişiklik kanununun iptali istemiyle CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurma kararının tartışılmasını eleştirerek, "Hukuka aykırı kararları Anayasa Mahkemesine götürmenin tartışılmasını anlamış değiliz. Cumhurbaşkanının bu tartışma içerisine girmesi anlamlı değildir, onun işi değildir. Kararı verecek olan CHP'nin yetkili kurullarıdır, genel merkezimizdir" dedi. CHP'li Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Neyin İslami olduğundan haberi var mı?' sözlerini eleştirdi. CHP'li Gök, "Bunlar bir Cumhurbaşkanının söyleyeceği sözler değildir. Bir Cumhurbaşkanı toplumu birleştirmesi gerekirken böylesine ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, aslı astarı olmayan sözler üzerinden iç siyasete dahil olması kabul edilemez. İslamiyetin içinde istişare var, demokrasi var. Hazreti Muhammed 'Ben güzel ahlakı temsil etmek için görevlendirildim' diyor. Şimdi İslamiyeti argüman olarak kullanan Cumhurbaşkanına sormak isterim: 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının hesabı ne olacaktır? Kamu gelirlerinin ayakkabı kutularından çıkmasını nasıl açıklayacaksınız, bunun hesabının verilememesini nasıl açıklayacaksınız? Sayın Cumhurbaşkanına yeminini hatırlatmak isteriz. Tarafsız olacağını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğü ve anayasayı koruyacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin etmiştir. Cumhurbaşkanına sadece namusu ve şerefi üzerine ettiği yemini hatırlatıyoruz" diye konuştu. "CUMHURBAŞKANININ BU TARTIŞMA İÇİNE GİRMESİ ANLAMLI DEĞİLDİR" CHP Grup Başkanvekili Gök, anayasa değişiklik kanununun iptali istemiyle CHP'nin AYM'ye başvurma kararının tartışılmasını eleştirerek, "Hukuka aykırı kararları Anayasa Mahkemesine götürmenin tartışılmasını anlamış değiliz. Cumhurbaşkanının bu tartışma içerisine girmesi anlamlı değildir, onun işi değildir. Kararı verecek olan CHP'nin yetkili kurullarıdır, genel merkezimizdir" dedi.

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