(Görüntülü Haber) CHP'li Genel Başkan Yardımcılarından Antalya'da konferans HD (1)

CHP'li genel başkan yardımcılarından Antalya'da konferans

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, tek hayalinin, 2019 seçimleri sonrasında, Ankara'da 5 milyon kişiyle kutlama yapmak olduğunu söyledi.



CHP'nin genel başkan yardımcıları Çetin Osman Budak ve Öztürk Yılmaz, Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin konferans salonunda CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Çetin Osman Budak ekonomi, Öztürk Yılmaz ise dış politika konularında değerlendirmelerde bulundu. Konferansa CHP'li belediye başkanları Ümit Uysal, Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve çok sayıda partili ile dinleyici katıldı.



AK Parti'ye oy verenlerin dahi şu an ülkenin geldiği durumdan memnun olmadığını savunan Çetin Osman Budak, özellikle yoksulların sırtındaki ekonomik zorlukların Türkiye'ye travma yaşattığını ileri sürdü.



EKONOMİK VERİLER



AK Parti'nin 'Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluğu bitireceğiz' diye geldiğini belirten CHP'li Budak, “Hangisini bitirdiler?" diye sordu. 2002'de 248 milyar dolar olan dış borcun 438 milyar dolara, 149 milyar lira iç borcun ise 535 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Budak, “Kişi başına kamu borcu, 2002'de 3 bin 677 lirayken bugün 10 bin 981 lira olmuş. Bugün bir çocuk 11 bin lira borçla doğuyor. Özel sektörün dış borcu 43 milyar dolarken 307 milyar dolara çıkmış. İşsizlik oranları Karaoğlan döneminde bütün olumsuzluklara, krize rağmen yüzde 8.3 iken şimdi resmi rakamlarla da oynuyorlar yüzde 10.3. İş aramaktan vazgeçmişler yok bu rakamda. Onlarla birlikte yüzde 16. Kadın işsizler yüzde 28. Her 5 gençten 1'i, her 4 üniversiteliden 1'i işsiz" dedi.



Türkiye'de 2002'de milyoner sayısının 32 binken, şimdi 127 bin olduğunu belirten Budak, şöyle konuştu:



“Yoksulluk sınırının altında, 25 milyon insan yaşıyor Türkiye'de. AKP'nin bu ekonomik, siyasi tahribatları sosyal olarak da toplumu nasıl etkiledi? Her 5 gençten biri işsiz yani 5 milyon genç. Son 5 yılda 600 bin çocuk suça sürüklenmiş hırsızlık, cinayet, uyuşturucu satmış. 700 bin çocuk mağdur. Boşanmalar 2002'den bugüne yüzde 38 artmış. Söylemeye utanıyorum ama söylemek zorundayım, bu ülkede AKP döneminin tahribatlarının en büyüğü fuhşun geldiği yerdir, yüzde 790 artmış. Kadınlarımız, kızlarımız çaresiz. Ya istismar ya tecavüz ediliyorlar ya öldürülüyorlar. Çocukların cinsel istismarı yüzde 734 artmış. Kadına yönelik şiddet yüzde 1400 artmış."



'EN ÖNEMLİ MESELE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ'



Çetin Osman Budak'ın ardından konuşan CHP'li Öztürk Yılmaz ise bugün Türkiye'de en önemli konunun, özgülük mücadelesi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Türkiye'de medya bitmiştir, işgal altındadır. Yargı yoktur. Yasama da KHK'larla işgal altındadır. Parlamento var ama en önemli konular gece yarıları KHK'larla hallediliyor. Parlamentonun bir gücü yok şu anda" dedi.



Türkiye'de var olan durumun 'tek adam rejimi' olduğunu ileri süren Yılmaz, “Dünyada bu kadar yetkiyi kullanan başka bir hükümet başkanı yoktur. Cumhurbaşkanı demiyorum. Bu, tarafsızlığını falan kaybetmiş. Böyle olunca toplumda kaos var, kaotik bir durum yaşıyoruz. Dışarıda müthiş bir itibar kaybı var, caydırıcılık tamamen yerlerde sürünüyor. Sözlerine kimse itibar etmiyor. Dünyayla kavgalısınız, sizin hariciyeniz pek iş tutamıyor ve tıkanmış durumdansınız. İçeride demokrasiyi işgal eden bir güç var. Dışarıda ise maalesef Türkiye'ye dönük bir kuşatma var" dedi. Toplumda artık 'diriliş', 'uyanış' başladığını kaydeden CHP'li Yılmaz, tek çözüm olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“En son 'ittifak anlaşması'nı imzaladılar değil mi? Siz daha önce hiç böyle bir şey görmüş müydünüz? Peki niye yapıyorlar? Bu ittifak nedir biliyor musunuz? Oyu sürekli düşen biriyle yüzde 10 barajını geçemeyecek diğeri arasındaki ittifaktır; ama yetmez. Ne yaparlarsa yapsın yetmeyecek. Referandumda 28 ile gittim. Şunu gördüm; toplum tam olarak anlamamıştı. Hala tereddütler vardı, 'Belki de iyi olabilir' diye. Tamam ama hep 'ama'lar vardı. Ama bu son 6 aylık süreç bütün amaları çökertti. Bazıları diyor ki 'Efendim iyi ama istikrar'. Ne istikrarı kardeşim? Türkiye'de istikrar mı kaldı? 'Barış' diyorlar. Ne barışı? Demokrasi hani nerede? Bunlar, topluma çıktıklarında neyi anlatacaklar? 'Avrupa Birliği bizi kıskanıyor'. Neyini kıskanıyor? Senin bindiğin on binlerce dolar uçağı sen üretmiyor, Avrupa'dan alıyorsun. Elindeki cep telefonunu Avrupa'dan alıyorsun. Elindeki laptop, oradan geliyor. Senin neyin var ki neyini kıskansınlar yahu?"



​CHP'li Yılmaz, konuşmasının sonunda ise 2019 seçimlerinin 'son diriliş' olduğunu belirterek, hayalinin de seçim sonrasında 5 milyon kişiyle Ankara'da kutlama yapmak olduğunu söyledi.