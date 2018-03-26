(Görüntülü Haber) CHP'li Fatma Köse: Kadınlara umut olmalıyız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Mevcut iktidarın uygulamaya çalıştığı politikalar ülkemizde karamsarlığa yol açmakta. Özellikle kadınlar üzerindeki etkilerini görebiliyorum.Onlara umut olmalıyız, o umut da bizde var. Biz umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz” dedi.CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, bir dizi ziyaret için geldiği Giresun’da partisinin il başkanlığında açıklamada bulundu, iktidarı eleştirdi. Ülkede kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına değinen Köse, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu söyledi. Ülkenin ciddi bir karanlıktan geçtiğini ifade eden Köse, şöyle konuştu:“Kadın cinayetlerinin, çocuk taciz ve tecavüzlerinin arttığı Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetildiği Cumhuriyet değerleri ile birebir oynandığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ama biz varsak şuradaki birliktelik varsa bu ülkede umut var demektir. Biz birlikte gücümüzü birleştirerek yolumuza devam edersek bu kara karanlıktan ülkemizi birlikte aydınlık yarınlara, özgür yarınlara birlikte yürüyebiliriz. Mevcut iktidarın uygulamaya çalıştığı politikalar ülkemizde karamsarlığa yol açmakta. Özellikle kadınlar üzerindeki etkilerini görebiliyorum. Eve kapatılmış, korkutulmuş, sokağa dahi çıkmaya cesareti olmayan kadınlar bir kıvılcım bekliyor. Onlara umut olmalıyız, o umut da bizde var. Biz umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz.”‘KİMSE UMUDUNU KAYBETMESİN’2019 seçimleri bu ülkeye gönül vermiş, bu ülkenin geleceğinde benim de imzam olsun, emeğim olsun diyenlerin seçimi olacaktır” diyen Köse, şöyle devam etti:“Hiç kimse umudunu kaybetmesin, 2019 seçimlerinde biz bu gidişattan kurtulacağız. Biz CHP olarak bu ülkenin geleceğinden endişesi olan tüm kesimlerle mücadelemizi birlikte büyüterek bu gidişattan kurtulmanın yolunu birlikte bulacağız. Karadeniz’den bu sesi yükseltmemiz kıymetli. Buradan duymayanlara, duymak istemeyenlere de sesimiz olsun diyorum. Bu ülkeyi biz kurtaracağız aynen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Şu anda biz de bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz çünkü. Gücümüzü birleştirerek yolumuza devam edeceğiz.”‘CİDDİ MÜCADELECİMİZ VAR’Kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına karşı çok ciddi çalışmalar yaptıklarını da aktaran Köse, şöyle dedi:“Kadın cinayetlerine yönelik hem biz kadın kolları olarak ciddi tepkilerimizi gösteriyoruz. Aynı zamanda ülkede yaşanan sorunları Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) adında bir komisyon var mecliste ve burada bizimde temsilcilerimiz var. Ülkede yaşanan kadına yönelik, çocuğa yönelik tüm sorunları biz KEFEK üyelerimize bildiriyoruz ve orada sesimizi yükseltmenin bir yolunu buluyoruz. Giresun ile ilgili olayda aynı şekilde KEFEK üyesi arkadaşlarımız bunu takip ediyorlar ve gerekli açıklamaları yaparak iktidarın bu konuda ki davranışını kadına yönelik getirilmeye çalışılan politikaların değiştirilmesi anlamında ciddi mücadelecimiz var.”Köse, daha sonra Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’yu da makamında ziyaret etti.