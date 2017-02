(Görüntülü Haber) CHP'li Erol'un iddiası: PKK referandumda 'evet'i destekliyor (yeniden)

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - CHP Tunceli milletvekili Gürsel Erol, derin devletin geçmişte Oslo'da olduğu gibi bugünlerde gizliden PKK ile görüşmeler yaptığını ve PKK'nın da referandumda 'evet' oyu verilmesini destekleyeceğini iddia etti. Tunceli'de, partisinin il binasında basın toplantısı yapan Gürsel Erol, "12 Eylül Anayasası oylandığında en yüksek 'hayır' oyu Tunceli'de çıkmıştı. Bir önceki anayasa değişikliliği referandumunda da Tunceli'de en yüksek 'hayır' oyu çıkmıştı. 16 Nisan 2017 günü yapılacak anayasa referandumunda da Türkiye'de en yüksek 'hayır' oyu Tunceli'de çıkacak" dedi. Gürsel Erol, terör örgütü PKK'nın referanduma ilişkin tavrıyla ilgili de şu değerlendirmede bulundu: "Geçmişte şunu biliyoruz ki, her seçim döneminde PKK terör örgütünün seçim sonuçları ile ilgili ve seçim tercihleri ile ilgili inisiyatifi olmuştur. Bu inisiyatifinin yorumları şu anda kamuoyunda konuşuluyor. Ancak, şu an herhangi bir yansıması yok. Ben daha önceki bir TV programında da açıklamıştım. Kamuoyunda şu an konuşulan Oslo'da olduğu gibi bugünlerde gizliden PKK ile görüşmeler yapıldığı, PKK'nın derin devlet ile anlaştığı, referandum sürecinde 'evet' oyu kullanacağı ve bu yüzden de HDP ile ayrıştığı. HDP içinde özellikle Selahattin Demirtaş ekibinin buna 'hayır' dediği, bu kampanyada referandumda 'hayır' oyunun kullanılması gerektiğini ifade ettiği, bu nedenle de, HDP içindeki Demirtaş ve Demirtaş'a yakın söylemde bulunan milletvekillerinin tasfiye edildiğine dair bölgede konuşulan söylentiler var."