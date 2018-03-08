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(Görüntülü Haber) CHP'li Engin Altay: Kadınıyla erkeğiyle eşit bir Türkiye istiyoruz (1)

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 arttığını belirterek "Kadın denince Türkiye’de akla kadın cinayeti ve cinsel istismar geliyor. Herkesin endişe etmesi gereken bir nokta. Kadınıyla erkeğiyle eşit bir...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 arttığını belirterek "Kadın denince Türkiye’de akla kadın cinayeti ve cinsel istismar geliyor. Herkesin endişe etmesi gereken bir nokta. Kadınıyla erkeğiyle eşit bir Türkiye istiyoruz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Altay, 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlayarak kadın gazetecilere karanfil verdi. Altay kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 arttığını belirterek şunları söyledi: "Kadın denince Türkiye’de akla kadın cinayeti ve cinsel istismar geliyor. Herkesin endişe etmesi gereken bir nokta. Kadınıyla erkeğiyle eşit bir Türkiye istiyoruz. Kadının ekonomik yaşamda, kültürel alanda erkekten daha önde olmasını istiyoruz. Seçme ve seçilme hakkını Avrupalı kadınlarda daha önce alan Türk kadınını geldiği nokta bugün maalesef Avrupa kadınını çok gerisinde. Burada gelmiş geçmiş bütün siyasetçilerin büyük payı var ama kadının kazanımlarının ileriye gitmek yerine geriye gidişinin başladığı dönem AK Parti dönemidir. Ayrıştıran ötekileştiren kutuplaştıran dili ve eylemleri Türkiye’de en çok kadınları mahkum etmiştir. AK Partinin din simsarlığını bırakıp modern bir çerçevede kadına bakabilmesi lazım. 10 yılda 2 bin 337 kadın öldürüldü. Afrin’de öldürdüğümüz terörist sayısı kadar. Yazık, günah, Son iki ayda 75 kadın öldürüldü. Bundan Türkiye’yi yönetenler sorumluluğu vebali yok mu. TBMM’nin bu duruma seyirci kalmak noktasında bir sorumluluğu olmayacak mı? Cinsel taciz yüzde 457 kadına şiddetin yüzde 1400 arttığı Türkiye’de bu işin bir sorumlusunun olması gerekir."

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