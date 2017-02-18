(Görüntülü Haber) CHP'li Çiçek: Nisan ayında bu karanlık iktidar bitecek

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, referandumla ilgili görüşünü açıklarken, "Bu karanlık iktidar, bu korku filmi 2017'nin Nisan ayında bitecek" dedi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kuvayi Milliye Ruhu' konferansına CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çicek, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, CHP Eski Milletvekili Melda Onur, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ADD Sivas Şube Başkanı Niyazi Orhon ve çok sayıda partili katıldı. Program ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Sivas Kongresi'nde alınan kararlar katılımcılara okundu. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma değinerek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık sistemi benim kişisel bir projem değil diyor ama bu değişikliği yıllardan beri düşündüğünü ve çelişkiler dünyasında geziyor. Biliyoruz ki çözüm sürecinde PKK ile, Suriye'de IŞİD ile, yıllarca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iş tuttuğunu, bu örgütlere yardım ve yataklık yaptığını ve 2007 yılından itibaren milli orduya kumpas kuran o hain savcıların ortağının bu iktidar olduğunu bütün dünya herkes biliyor, bizler de biliyoruz. Suçlar kabarık, hesap günü yakın onun mücadelesini veriyorlar." Dursun Çiçek, Silivri'de hakkında kararın verildiği 5 Ağustos 2013 tarihini hiç unutmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "FETÖ mahkemesi hüküm okuyordu. İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek ağırlaştırılmış müebbet hapisler havadan yağıyordu. Orada Cumhuriyet aydınları hakim savcı cübbesi giyen FETÖ militanlarına 'Bu salonlara sahip çıkın, esas darbeci de sizsiniz, teröristte sizsiniz, burada sizi yargılayacağız' demişlerdi. Ama o kadar mağrurlardı ki arkalarında siyasi iktidar vardı. Ama 3 sene geçmedi. Hakimi, savcısı, polisi, eğitimcisine kadar hepsi millete hesap veriyor. Bir eksikleri var. Siyasi ayak Meclis'te ve siyasi ayak hala yönetimde. Bunların tek amacı Anayasa değişikliğinde saraydaki şahsın ecel günüyle, iktidardan düşme gününü üst üste getirmekten başka bir şey değildir. Ama şundan eminiz ki bu aziz millet 1920'lerde o kadar yokluk içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu Cumhuriyeti kurdu. Şimdi biz çok daha iyi koşullardayız. Bu karanlık iktidar, bu korku filmi 2017 Nisan'ında bitecek ve hep beraber ikinci baharı birlikte yaşayacağız."