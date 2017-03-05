(Görüntülü Haber) CHP'li Çiçek: Almanya'nın tutumu Türkiye'ye karşıdır

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin etkinliklerini iptal etmesini eleştirerek, "Almanya'nın tutumu Türkiye'ye karşıdır. Ancak Türkiye'de muhaliflere, hayır diyenlere iktidarın çıkardığı engelleri de asla unutmuyoruz" dedi. CHP Tokat İl Başkanlığı kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya İl Başkanı Feramus Şahin'in yanı sıra Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Milletvekili Dursun çiçek ile il yönetimi katıldı. 'DENİZ BAYKAL MİLLİ BİR TUTUM SERGİLEDİ' Milletvekili Dursun Çiçek, memleketi Tokat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. CHP'li Çiçek, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin etkinliklerini iptal etmesi ile ilgili soruya, "Almanya'nın tutumu Türkiye'ye karşıdır. CHP olarak, hem tüzel kişiler olarak hem de Deniz Baykal milli tutumu gösterdi ve oradaki etkinlikleri iptal ettik. Ancak Türkiye'de muhaliflere, 'hayır diyenlere iktidarın çıkardığı engelleri de asla unutmuyoruz. Diyoruz ki iki yüzlü olmayın, samimi olun. Nasıl oradaki hukuk dışı uygulamalardan rahatsızsanız Türkiye'de bunlara müsaade etmeyin diyorum. Samimiyete davet ediyoruz" dedi. 'BARZANİ'YE BİLE SIĞINDIĞINA GÖRE HAYIRLAR ÇOK ÜSTTE' Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye'ye gelişi sırasında direğe bayrak çekilmesi ile ilgili soruya CHP'li Çiçek, şu şekilde cevap verdi: "Bu iktidarın ülkede milli birlik, bütünlük, demokrasi, Cumhuriyet gibi bir önceliği yok. Biraz öncede vurguladım, FETÖ, PKK, IŞİD, kumpas davaları siyasi ayağa olarak suça bulaştı, iktidardan düştüğü andan kendi suç ortakları ile beraber hesap verecek. Ya Silivri'de ya Sincan'da Türk yargısı bunları yargılayacak. Dolayısıyla iktidardan düşmemek için, hesap gününü ecel günü ile çakıştırmak için evet adına her türlü şer odağı ile işbirliği yapıyor. Barzani'ye bile sığındığına göre demek ki hayırlar çok üstte. Gelen anketler rahatsız ediyor. Tabi bu kez çok rahat değil. Terazinin bir tarafından Barzani var, ömür tarafında Bahçeli var. Zor durumda. Allah kolaylık versin diyorum." 'MAĞDURİYET OYNAYACAK ALANI KALMADI' Çiçek, TSK'da başörtü kararının ardından bazı askerlerin geçen hafta darbe hazırlığı yaptığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bu kumpas davalarında iktidarın kalemşörleri vardı. Bir kısmı içeriye girdi. Dışarıda olan iktidara biat etmiş olan kalemşörler aynı görevi yapıyorlar. Yani askerde başörtüsü, devlette başörtüsü bütün dünyada sorun, herkes rahatsız. Bütün sorunları çözdükte başörtüsümü kaldı. Şimdi bunu dile getirince hala mağduriyeti oynuyorlar. Ama eskisi gibi tutmaz artık. Bunların mağduriyet oynayacak alanı kalmadı. Çünkü yüz binlerce mağduriyet yarattılar" diye cevap verdi.