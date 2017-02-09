(Görüntülü Haber) CHP'li Böke: Referandum aydınlık günlerin başlangıcı olacak

Ramazan ÇELİK/ALTINÖZÜ(Hatay), () -CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandumun Türkiye'nin aydınlık günlerinin başlangıcı olacağını söyledi. Selin Sayek Böke, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partililerle birlikte Hatay'ın Altınözü İlçesi'nde düzenlenen halk toplantısına katıldı. Türkiye'de 2 yılı aşkın süredir bir fiili başkanlığın sürdüğünü ve ülkenin her alanda geriye gittiğini belirten Böke, "Türkiye eğer 5 sorun yaşadıysa siz Hatay'da 15 yaşadınız. Bunu rakamlar gösteriyor. Hatay'da 2010 yılında 170 milyon lira geri ödenemeyen borç varken, bugün 540 milyon liraya çıkmış geri ödenemeyen borç. Gelirimiz yok. Borçlanmak zorunda bırakılmışız. Üstelikte borcumuzu ödeyemez hale getirilmişsiniz. Bu düzeni mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Ekmeğimizi paylaştığımız, hayatımızı ortak ettiğimiz bunca vatanından ayrılmış insanlarla beraber biz bir sıkıntıya ortak olduk" dedi. Türkiye'de fiili başkanlığın yaşandığı dönemde suç oranlarının yüzde 80'in üzerinde arttığını anlatan Böke, "Hatay'da yüzde 200'ün üzerinde artış var. Biz bir sosyal sorun yaşıyoruz. Fiili başkanlığın bize dayattığı hatalar, her birimizin hayatını hangi partiye oy vermişsek hiç fark etmez, hangi kimlikten gelirsek gelelim hiç fark etmez, Neye inanırsak inanalım hepimiz daha fakiriz, hepimiz daha işsiz, hepimiz daha umutsuzuz ve hepimiz daha çok daha sosyal sorumluluk altında eziliyoruz. O zaman bu referandumun bir son değil başlangıç olduğunu, bütün Türkiye'ye haykırmamız gerekiyor. Bu referandumun, bu hayırlı referandumun Türkiye'de bu sorunlu sorunların sonu olacak ve aydınlık günlerin mutlaka başlangıcı olacak. İşsizliğe hayır dediğimiz, yoksulluğa yokluğa hayır dediğimiz, kutuplaşmaya hayır dediğimiz, düşmanlaştırmaya hayır dediğimiz, teröre hayır dediğimiz ve hayırlısıyla çok güzel ve aydınlık bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu. Veli Ağbaba da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yaşında milletvekili seçileceklerin askerlikten muaf tutulmalı sözünü değerlendirerek şöyle dedi: 'Cumhurbaşkanı, başbakan yeni sözler söyledi. 18 yaş milletvekili ile ilgili kamuoyunda bir tartışma var biliyorsunuz. 'Biz 18 yaşındaki çocukları askerden muaf yaparız' dedi. Değerli arkadaşlar, demek ki bu anayasa değişikliğinin 18 yaşla ilgili kısmı gençlere siyaset yapmanın önünü açmak değilmiş. Bunun amacı neymiş AK Partili elitlerin çocuklarını askere göndermemekmiş. Fakirler gitsin askere, elitlere teskere."