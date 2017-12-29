(Görüntülü Haber) CHP'li Bingöl: Yargı muafiyeti, sivil milisleri yeniden ülkenin başına bela edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, son Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan 'sivillere yargı muafiyeti' düzenlemesinin Türkiye'de kardeş kavgasını körükleyeceğini ileri sürerek, "Adeta sivil milisleri yeniden bu ülkenin başına bela edecek bir madde" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kahramanmaraş'ta partisinin 36'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, parti meclisi üyeleri, Onikişubat Belediye Başkanı Ak Partili Hanefi Mahçiçek, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Bingöl, KHK'lar ve taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar üzerinden hükümeti eleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'nın sivil milisleri ülkenin başına bela edeceğini ileri sürerek, şunları söyledi: "Bir madde var ki o madde, Türkiye'de kardeş kavgasını körükleyecek bir madde. O madde, yargısız infazları yeniden önümüze koyacak bir madde. O madde fütursuzca birtakım yakıştırmalarla can alacak bir madde ve sorumluları da hiçbir şekilde hesap vermeyecek bir madde. Adeta bir örtülü af maddesi. Adeta sivil milisleri yeniden bu ülkenin başına bela edecek bir madde. Bu topraklar çok büyük acılar çekti. Binlerce insan faili meçhul cinayetlere kurban verildi ve hâlâ failleri tespit edilmemiş durumda. Böyle büyük acılar yaşadı bu topraklar. Şimdi o acıları katbekat önümüze koyacak bir Kanun Hükmünde Kararname'yle karşı karşıyayız. Sağduyulu bazı şahıslar bu maddenin kabul edilebilir olmadığını söylüyor ama onlara bile çok net bir şekilde saldıran, troller eliyle onları eleştiren bir düzenleme. Yargının hali malûm; artık tarafsız yargıymış, bağımsız mahkemelermiş, bunlardan bahsetmek mümkün değil. Hele bu Kanun Hükmünde Kararname'nin bir maddesi var ki Danıştay ve Yargıtay'a yeni kadrolar veriyor, o da hayata geçirildiğinde artık hiçbir vatandaşımızı gönül rahatlığıyla 'Benim ülkemin bağımsız yargısı var. Ben giderim hakkımı orada ararım' deme şansı yok. İşte ülkeyi bu anlayış bu hale getirdi. Bunun adı onların deyişiyle AKP zihniyeti. Zihniyeti bozuk olanlar işte ülkeye bu kadar bela açıyorlar başlarına." Olağanüstü halin (OHAL) bir sıkıyönetim anlayışı olduğunu öne süren Bingöl, "OHAL, bir sıkıyönetim anlayışıdır. Elbette Anayasa'da yeri var. OHAL'i gerekçelendirerek, o gerekçeye mahsus kullanmak zorundasınız. OHAL yasasını alıp 17- 18 ay boyunca sadece ve sadece kendi siyasetinizin, kendi koltuğunuzun, kendi ikbalinizin koruması, güçlendirmesi adına kullanırsanız bunun adı sıkıyönetimdir, sıkıyönetim. 12 Eylül faşist darbesinin o generallerinin dahi aklına gelmeyenler AKP'li yöneticilerin aklına geliyor, işte böyle Kanun Hükmünde Kararname'ye yükleniyorlar" diye konuştu. 'KADROLAŞMAYI LİYAKATE GÖRE YAPMIYORLAR' Taşeron işçilerinin kadroya alınmasının CHP'nin bir dayatması, bir zorlaması olduğunu belirten Tekin Bingöl, iktidarın bu dayatma nedeniyle taşerona kadro vermek zorunda kaldığını savundu. Bingöl, şöyle konuştu: "Biz dayattığımız için istemeden hayata geçirmek zorunda kaldılar ama nasıl? İşte bu KHK'nın içine koydular kıyısından, köşesinden tırtıkladılar, önümüze anlamsız bir durum çıktı. Nedir bu? Bir; bütün taşeron işçileri kapsamıyor. İki; yazılı ve sözlü yaparak alacağız. Siz Başbakanlığa müsteşar mı alıyorsunuz? Siz, üniversiteye rektör mü alıyorsunuz? Alın teri ile ailesini geçindirmek üzere üç kuruşluk maaşı bir ay boyunca bekleyen emekçileri bir nebze rahatlatmak için onları kadroya alacaksınız bu kadar basit. Sınava tabi tutacağız diyorlar. Niçin? Yandaşlarını korumak için. Diyorlar ki 'Güvenlik soruşturmasından geçireceğiz.' Yahu zaten bunlar 8- 10 yıldır çalışıyorlar. O sizin bahsettiğiniz güvenlik soruşturmasından geçmişler. Ne istiyorsunuz bu garibanlardan, bu emekçi kardeşlerimizden? Bırakın, tamamı tek bir hükümle kadroya alındı bitti. Yapmıyorlar, bunların kafasında öyle bir anlayış var ki partizanlık. Kadrolaşmayı liyakate göre yapmıyorlar." Konuşmaların ardından mevcut İl Başkanı Esat Şengül'ün tek adaylığında seçim yapıldı.