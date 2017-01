(Görüntülü Haber) CHP'li Bingöl: Bizim derdimiz Cumhurbaşkanı değil, rejim değişikliğine karşıyız

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Cumhuriyet rejiminin ortadan kaldırılarak tekçi bir anlayışın hayata geçirilmek istendiğini söyleyerek, "Bizim derdimiz Cumhurbaşkanı değil, bizim derdimiz şahıslar değil. Şahıslar fani, kim olursa olsun genel başkanımızla ilgili olsa dahi, biz bu rejim değişikliğine karşıyız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Gebze İlçe Başkanlığı'nın Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katılımıyla düzenlediği Emek Çalıştayı'na katıldı. Bingöl yaptığı konuşmada, başkanlık sisteminin cumhurbaşkanlığı diye nitelendirilerek kamufle edilmeye çalışıldığını belirterek, "Bu başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişiklik teklifi gündemden kalkmıştı. Sayın Bahçeli birden bire tıpkı 7 Haziran gecesi yaptığı gibi ve parlamentoda bazı kanunlar görüşülerken tepeden inme anlayışıyla can simidi olduğu AKP'ye yeniden can simidi olup başkanlık tartışmasını yeniden Türkiye gündemine oturttu. AKP için körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Hemen atladı, can ciğer kuzu sarması oldular. Miting meydanlarında birbirlerine neler neler söylüyorlardı. Bunların hepsi bitti, kucaklaştılar, öpüştüler, anlaştılar ve anayasa değişikliği parlamentoya geldi. Bu anayasa değişikliği teklifi tıpkı başkanlık sistemi gibi çok net bir rejim değişikliğidir. Şimdi biz ısrarla bunun bir rejim değişikliği olduğunu söyledikçe, zinhar bu rejim değişikliği değil diye sayın cumhurbaşkanı dahil bütün AKP sözcüleri rejim değişikliği olmaması noktasında algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yemezler, bu net bir şekilde bal gibi bir rejim değişikliği" dedi. Bingöl rejim değişikliğinin Cumhuriyet rejimini ortadan kaldıracağını söyleyerek, "Bu rejim değişikliği ne anlama geliyor. Bu rejim değişikliği parlamenter demokratik sistemin en iyi işlediği Cumhuriyet rejimini tamamen ortadan kaldırarak parlamenter sistemi işlevsizleştiren tekçi bir anlayışı hayata geçirmek üzere gündeme getirilen bir değişikliktir. Bu anayasa değişikliği ile birlikte rejim değişikliği, tümüyle yetkileri tek kişide toplayan bir rejim değişikliğidir. Bizim derdimiz Cumhurbaşkanı değil, bizim derdimiz şahıslar değil. Şahıslar fani, kim olursa olsun genel başkanımızla ilgili olsa dahi, kaba bir değimle babamız için olsa dahi biz bu rejim değişikliğine karşıyız. Kişilerle ilgili değil bizim tavrımız, rejimin içini boşaltan otoriter ve totaliter birleşime dönüştürülen bu rejim değişikliğine karşıtlıkla ilgilidir" diye konuştu. Cumhuriyeti emanet edenlerin emanetine ihanet edilmemesi isteyen Bingöl, şöyle konuştu: "Bu bir yerel seçim değildir. Bu bir genel seçim değil. Bu seçim 79 milyon vatandaşımızın, eğer bu ülkeye karşı sorumluluk istiyorsa, Türkiye'nin geleceği onları kaygılandırıyor ise, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız mirasın bu olmaması gerektiğine inanıyorlarsa, herkes hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, geçmişte hangi siyasi partiye oy verirlerse versinler, memleket sevdası için 79 milyon insana karşı olan sorumluluğumuzun gereği ve bize bu cumhuriyeti emanet edenlerin emanetine ihanet etmemek adına hepimizin burada net bir duruş göstermesi gerekiyor."