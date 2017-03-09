(Görüntülü Haber) CHP'li Barış Yarkadaş : Olayın provokasyon amaçlı olduğu açık

ANKARA, () - CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, "Dün Sakarya'da genel başkanımızı karşılayan bu şahsın sıkı bir AKP'li olduğunu öğrendik. Kendisinin partimizle uzaktan, yakından alakası yok. Sosyal medya hesapları AKP'li siyasiler ve AKP genel merkezi önünde çekilmiş fotoğraflarla dolu. Genel başkanımızı karşılamadan bir gün önce ise Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret ettiği bir fotoğrafı paylaşmış. Olayın provokasyon amaçlı olduğu açık" dedi. CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, "Dün Sakarya'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TEM Otoyolu gişeleri çıkışında karşılayanlar arasında bulunan Yakup Çoruh adlı bir vatandaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanına yanaşarak, Atatürk'ün ilkelerini saymasını ve bir anayasa maddesini sordu. AKP'li olmadığını söyleyen Çoruh'un sıkı bir AKP'li ortaya çıktı. Öyle ki Çoruh, sosyal medya hesabında başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok AKP'li siyasi ile çekildiği fotoğraf paylaşmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı Facebook hesabına koyan Çoruh, profiline ise 'Devletime ve reise hizmette sınırsızım, bu uğurda bir gün herkes kim olduğumu anlayacak' notunu düşmüş" dedi. Barış Yarkadaş, "Dün Sakarya'da genel başkanımızı karşılayan bu şahsın sıkı bir AKP'li olduğunu öğrendik. Kendisinin partimizle uzaktan, yakından alakası yok. Sosyal medya hesapları AKP'li siyasiler ve AKP genel merkezi önünde çekilmiş fotoğraflarla dolu. Genel başkanımızı karşılamadan bir gün önce ise Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret ettiği bir fotoğrafı paylaşmış. Olayın provokasyon amaçlı olduğu açık" dedi. CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, Yakup Çoruh'un sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflara dikkat çekti.