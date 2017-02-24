(Görüntülü Haber) CHP'li Atıcı: İl il, ilçe ilçe, karış karış gezeceğiz

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, anayasa değişikliği referandumunun yapılacağı 16 Nisan'a kadar il il, ilçe ilçe, karış karış gezip o sandığa 'Hayır' oylarının girmesi için mücadele edeceklerini söyledi. CHP Parti Okulu Sorumlusu Tuğba Canlı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişilik heyetle referandum çalışmaları için Hakkari'ye gelen Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, CHP il binasında açıklamalarda bulundu. Atıcı, 16 Nisan'da yapılacak referandumun ülkenin kaderini belirleyeceğini söyledi. Atıcı, şöyle konuştu: "Referandum ile ilgili sandık güvenliği üzerinde çalışmalar yapmaya geldik.Sadece Hakkari'de değil, 81 ilimizde ve bütün ilçelerimizde şu anda sandık güvenliği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sandık güvenliği çalışmalarına çok önem veriyoruz. Halkımız nereye gidersek gidelim 'Sandıklara sahip çıkabilecek misiniz?' diye soruyor. En büyük endişeleri bu. Bu endişe bizi üzüyor. Milletin devlete olan güvenini azaldığını hissettiriyor. Bakın hükümetler geçicidir, kurulur görev süresi biter. Liderler geçicidir görevleri biter, yaşamları biter. Ama devletimiz, ülkemiz ve milletimiz kalıcıdır. Milletimizin devlete ve devleti yönetenlere karşı güveninin azalmaması gerekiyor. Bu nedenle biz Türkiye'nin her tarafına bir söz verdik. 'Sandığa giren bütün oylar ister evet olsun, ister hayır olsun bizim namusumuzdur. Namusumuz gibi koruyacağız' diyoruz. Seçim günü 16 Nisan'a kadar il il, ilçe ilçe, karış karış gezerek o sandığa hayır oylarının girmesi için mücadele edeceğiz." Atıcı, "Yapılan anketlerde 'Hayır' oylarının önde gittiğini hepimiz görüyoruz. Tabi daha işin başındayız. Önümüzde 1.5 aylık bir süreç var. Biz siyasette bir günün bile çok uzun bir süre olduğunu biliyoruz. Hayır oylarının önde olması bizi rehavete asla itmiyor. Biz hayır oylarının daha da artması ve elbirliği ile bu ülkeyi düzlüğe çıkarma sevdası içerisindeyiz" dedi.