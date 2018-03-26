Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba Şeker fabrikalarının satışı kimsenin lehine değil

Haber-Kamera Ali KADINİĞDE, ()CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının satışının kimsenin lehine olmadığını söyledi. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi...

Haber-Kamera Ali KADINİĞDE, ()CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının satışının kimsenin lehine olmadığını söyledi. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına karşı Niğde'de Bor Şeker Fabrikası önünde miting düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partisinin milletvekilleri, Saadet Partisi, İYİ Parti, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler, şeker işçileri ve vatandaşlar katıldı. Mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Zarar eden, enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değildir. Bu satış kimsenin lehine değil. Şeker demek Niğde demek, vatan demek. Kendi vatanımız gibi sahip çıkacağız. Vatan ne ise şeker de odur. Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz dedi.Konuşmaların ardından halaylar çekildi. Mitinge katılanlar bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314