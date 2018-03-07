(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ''Şeker fabrikasını savunmak, sadece şeker fabrikasını savunmak değildir. Şeker fabrikasını savunmak, vatanı savunmaktır'' dedi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki 23 milletvekili, Turhal Şeker Fabrikası önünde oluşturulan alanda Tokatlılar'la buluştu. Fabrika önünde toplanan işçiler ve çiftçiler, 'Turhal uyuma, fabrikana sahip çık', 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' sloganları attı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, koltuklarını garanti altına almak için ittifak çalışması yapanlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''İsmini de 'cumhur ittifakı' kurmuşlar. Onların kurmuş oldukları ittifak, 'koltuk ittifakı'. MHP’si, CHP’si, SP’si, İYİ Parti'si, bütün herkes burada 'şeker ittifakı'nı kurmuş durumda. Genel başkanları ne söylüyorsa söylesin. Burada, bu ittifak kurulmuş. AK Parti’ye oy veren kardeşlerimiz de burada halk da burada. Bu ittifak, 'çıkar ittifakı' değil. Bu ittifak, 'ekmek ittifakı', 'vatan ittifakı'. Şeker fabrikasını savunmak, sadece şeker fabrikasını savunmak değildir. Şeker fabrikasını savunmak, vatanı savunmaktır. Bu kadar açık; şekeri savunmak, vatanı savunmaktır. Afrin’de sağcı, solcu herkes ittifak kurdu mu? Eğer samimiysen eğer milliysen, yerliysen; gel, şeker fabrikalarının önünde bir ittifak kur. Adı yerli olsun, milli olsun. Eğer ki bu satışı yaparsan eğer ki bu ittifakın içerisinde olmazsan kusura bakma, yerli de değilsin milli de değilsin'.' 'AFRİN DEĞİL, ŞEKER FABRİKALARI KONUŞULDU' ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılan görüşmeye de değinen CHP'li Ağbaba, ''Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, bir görüşme yaptı. O görüşmede tercüman yok. Kim var? Tercüman Dışişleri Bakanı. Buradan iddia ile söylüyorum. Turhal Şeker Fabrikası önünde iddia ile söylüyorum. O görüşmede ne Afrin konuşuldu ne PYD konuşuldu ne YPG konuşuldu ne de Suriye konuşuldu. Konuşulan şey, çok uluslu firmaların istemiş olduğu şey; şeker fabrikalarının satışıydı. Bunu herkes bilsin'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, açıklamanın ardından ilçeden ayrılarak, kara yoluyla Amasya’ya gitti.