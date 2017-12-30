(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba: Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ak Parti ve MHP ittifak tartışmalarına değinerek, "Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak. Umutları da yok. MHP ile AKP'yi aynı çatı altında birleştirmeye sebep yok" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sakarya'da partisinin il kongresine katıldı. Türkiye'de sivil darbe yapıldığını öne süren Ağbaba, şöyle dedi: "15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı meclis by-pass edilecekti, muhalefetin tamamı susturulacaktı. Üzülerek söylemek isterim ki şimdi yapılan şey aynıdır. 20 Temmuz geçtiğimiz hafta görüldü ki bir sivil darbedir. Ve Türkiye bir sivil darbe tarafından yönetilmektedir. Meclisin bir işlevi kalmadı. Saray ne derse o oluyor. Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere baktığımız zaman Türkiye'nin nereye gittiğini görebiliyoruz. Türkiye, Ortadoğu'da, bölgede sorunları çözen bir ülke olarak bilinirdi, maalesef şimdi sorunun kaynağı olarak biliniyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde maalesef Türkiye bir hukuk devleti olarak görülmüyor. Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır. Mahkemeler, kanun yapanlar bir tek yerden emir almaktadır. Ve Türkiye bir OHAL rejimiyle idare edilmektedir. Şimdi bunların yapmaya çalıştığı şey, Türkiye'yi tek tipe sokmaktır. Bu topraklarda insanlar tek tip olsun diye emek verilen topraklar da değildir. Biz farklıyız, biz Suudi Arabistan'dan farklıyız, Suriye'den farklıyız, İran'dan farklıyız, Libya'dan farklıyız. Bunu farklı yapan birkaç değerimiz var." "BAĞIRAN, SESİ ÇIKANLARIN TAMAMI FETÖ'CÜ" Ağbaba, Meclis'te bağıran, sesi çıkanların tamamının FETÖ'cü olduğunu ifade ederek, "İktidar FETÖ ile birlikte yürürken 15 Temmuz'da darbe yapanların ne olduğunu bütün Türkiye'ye ilan ettik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu buna F tipi diyen ilk insandır. 'Kandırıldık' diyorlar utanmadan. Biz kandırılmadık. Niye kandırılmadık? Bizim rehberimiz, yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk. Biz onun sayesinde kandırılmadık. En son ne çıktı? 11 bin 500 insana yanlışlıkla ByLock yüklendiği ortaya çıktı. Bu kadar kepazelik, bu kadar rezillik olmaz. 11 bin 500 insan ki o da kafamızda soru işareti onu da söyleyeyim. Acaba diyoruz, bu 11 bin 500 masum var derken kendi içinde ByLock kullanan milletvekillerini temizlemeye çalışıyorlar diye kafamızda soru var. Bu FETÖ'cü nerede var? Popçuda, topçuda, baklavacıda, börekçide, hakimde, polister, esnafta var. Nerede yok? Meclis'te yok. Nerede yok? AKP grubunda yok. İnanır mısınız buna? Biz de inanmıyoruz. O nedenle bize zaman zaman milletvekiline saldıranlar, kürsüye çıktığı zaman, geçen hafta bana saldırdılar, onlar bağıran, sesi çıkanların tamamı FETÖ'cü, kripto FETÖ'cü hem de. Bunu bilin" diye konuştu. YÜZDE 50'Yİ AŞAMAYACAKLAR MHP - Ak Parti ittifakı tartışmalarına değinen Veli Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeye rağmen yüzde 50'yi aşan bir 'hayır'ı sağladık. Onun için dün MHP ile AKP ittifak tartışması yapıyor. Valla biz ittifak tartışması falan yapmıyoruz. İhtiyacımız yok. Bunlar niye ittifak tartışması yapıyor? Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak. Umutları da yok. MHP ile AKP'yi aynı çatı altında birleştirmeye sebep yok. O da görüyor. Yüzde 50'yi aşamayacaklar. Ne yapıyorlar? Sayın Genel Başkana saldırıyorlar. Şimdi yine 'Ey Kılıçdaroğlu' demeye başladı. 2019'da Türkiye'yi tek adamla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler, Türkiye'yi yönetemeyecek. Ben eminim, siz de emin olun. 2019'u demokrasiyi, cumhuriyeti, kadın erkek eşitliğini savunanlar yönetecek. Bundan hiç kuşku duymuyorum."