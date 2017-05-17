(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba: AKP muhalifleri OHAL ile terbiye ediyor

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti'nin OHAL koşulları ile muhaliflerini terbiye etmeye çalıştığını öne sürerek, "OHAL ile terbiye olmayanları da cezaevine atıyor. Bahçeli artık MHP'nin lideri değil, Cumhurbaşkanlığı ve AKP'nin yardımcı başkanı ve eşbaşkanıdır. Türkiye malesef Atatürk'e küfredenler tarafından yönetilmektedir" dedi. İncelemelerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da partisinin il başkanlığında İl Başkanı Mehmet Sayın ve Başkan Yardımcısı Erdem Ünal ile birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son gelişmeleri değerlendirdi. AK Parti'nin muhaliflerini OHAL koşulları ile terbiye etmeye çalıştığını savunan Ağbaba şöyle konuştu: "AKP, OHAL koşullarıyla kendi muhaliflerini terbiye etmeye çalışıyor. OHAL ile terbiye olmayanları da cezaevine atıyor. Devlet Bahçeli artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri değil, Cumhurbaşkanlığı ve AKP'nin yardımcı başkanı ve eşbaşkanıdır. Şu anda Türkiye 163 gazetecinin cezaevinde olduğu, dünyanın en büyük tutuklu gazetecilerin bulunduğu bir cezaevine dönüşmüştür. Dünyanın en çok tutuklu gazetecisi Türkiye'dedir. Çin'den ve Afrika ülkelerinden daha fazladır. Nerdeyse muhalif kimse kalmamıştır. Yargı tamamen hükümetin bir sopası olarak kullanılıyor. Bir taraftan tutuklanan siyasetçi, gazeteciler, tam anlamıyla bu süreç muhaliflerle mücadeleye dönüşmüştür. Adeta devlet, AKP dışındaki herkese kapatılmaktadır. Herkes biran önce emekli olmayı, devletten kaçmayı planlıyor. Çünkü yarın ne olacağı, başına ne iş geleceği belli değil." 'TÜRKİYE'Yİ, MALESEF ATATÜRK'E KÜFREDENLER YÖNETİYOR' Atatürk'ün menevi kızı üzerinden yapılan hakaretleri de değerlendiren Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye malesef Atatürk'e küfredenler tarafından yönetilmektedir. Atatürk'ün koltuğunda oturan omuzu kalabalık biri, Mustafa Kemal Atatürk'ün kızına küfreden kadını hastanede ziyaret ediyor, ona destek veriyor. O küfredenin birisi de kalbur gazetecisi diyoruz. Cumhurbakanlığı uçağının başköşesinde oturuyor. Bir diğerine Genelkurmay Başkanı hasta ziyareti yapıyor. Bunlarla mücadele, bu anlayışlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu Atatürk'ün annesine, 'genelevde çalışıyor' diyen, kızıyla ilişki kurduğunu iddia eden zihniyetin ağabeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanıdır. Bir diğeri de Genelkurmay Başkanı'dır, omuzu kalabalık." Bir gazetecinin, 2019 seçimleri için işbirliği girişimlerini sorması üzerine Ağbaba, "Biz hayır'ı önemsiyoruz. Bu hayır'da yeralan herkesle işbirliğimizi ve birlikteliğimizi sürdüreceğiz."