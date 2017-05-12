Bolu 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP il yönetimine olağanüstü kongreye götürmek üzere 3 üyeyi kayyum olarak atadı. Konuyla ile ilgili CHP Milletvekili Tanju Özcan, mevcut il yönetimine çağrıda bulunarak olağanüstü kongre sürecinde atanan kayyumlara yardımcı olunmasını istedi.
(Görüntülü Haber) CHP İl Yönetimine kayyum atandı
Bolu 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP il yönetimine olağanüstü kongreye götürmek üzere 3 üyeyi kayyum olarak atadı. Konuyla ile ilgili CHP Milletvekili Tanju Özcan, mevcut il yönetimine çağrıda bulunarak olağanüstü kongre sürecinde atanan...
12 Mayıs 2017 Cuma 16:49
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