(Görüntülü Haber) CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan'dan PM toplantısı sonrası açıklama
24 Nisan 2018 Salı 20:56
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