(Görüntülü Haber) CHP'den İYİ Parti'ye 'seçim güvenliği' ziyareti -2

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti'yi ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme de 'seçim güvenliği' konusu ele alındı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek'ten oluşan CHP heyeti İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette CHP'li heyeti parti binası girişinde İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray karşıladı. Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li heyet yaklaşık 1 saat 30 dakika görüştü. Görüşme sonrası Akşener'in katılmadığı basın toplantısında her iki partinin temsilcileri açıklamalarda bulundu.



'HER İKİ PARTİNİN TEMASLARI DEVAM EDECEK'



İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan konuştu. Tezcan, Türkiye'de en önemli meselelerinden birisinin seçim güvenliği olduğunu söyledi. Bu kapsamında İYİ Parti'yi ziyaret ettiklerini söyleyen Tezcan, Akşener ve heyetine teşekkür etti. Güzel bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Tezcan, şöyle konuştu:



"Bundan sonrada devam edecek. Türkiye'nin temel meselesi seçim güvenliği meselesine haline gelmiştir. Özellikle TBMM gündeminde anaysa komisyonu gündeminde olan son teklif sadece ittifaklar meselesi açısından tartışılıp ele alınırken, içerisinde seçim güvenliğini ortadan kaldıran çok önemli maddeler göz ardı ediliyor. Bu noktada önümüzdeki seçimlere giderken hem anayasa komisyonunda görüşülen teklifteki seçim güvenliğini ortadan kaldıran maddeler, hem de güvenli seçimi sağlamak konusunda ilave alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra her iki partinin bu çerçevedeki temasları devam edecek. Amacımız milletin sandığa attığı oyun olduğu gibi parlamentoya ve seçim sonuçlarına yansıması, milletin oyunun çalınmaması. İşin özeti bu. Ne yazık ki milletin oyunu çalma konusunda ısrarlı ve kararlı bir tek adam koalisyonu ile karşı karşıyayız. Buna karşı bizde milletle koalisyon halinde olacağız ve bu noktada güvenli seçim isteyen bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile bir güçlü harekatın başlaması gerektiği konusunda mutabakat ortaya çıktı. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler."



'SEÇİM İTTİFAKI ÇALIŞMASI DEĞİLDİR'



İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise, CHP'ye başlattıkları bu çalışma için teşekkür etti. 'Ancak bu çalışma bir seçim ittifakı çalışması değildir' diyen Çıray, şunları söyledi:



"Bu çalışma seçim güvenliğini sağlama çalışmasıdır. 21'inci yüzyılda Türkiye'nin dünyanın önünde seçim güvenliğini tartışıyor olmasından da üzüntü duyduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bir saray koalisyonu kuruldu. Bu koalisyonun ortak teklifi olarak millet nezdinde seçim ittifakı diye bilinen bir kanun teklifi geldi. Bunun iki bölümü var. Bir tanesi seçim ittifakı adı altında başkanlık seçimini kaybettiğini gören Sayın Erdoğan'ın belki başkanlık seçimini kazanmak üzere kurduğu bir ittifak arayışı ile diğer yandan yüzde 3'ler dolayında oyu olan bir muhalefet partisini yine bu ittifak kanunu adı altında ortaya atılan kanunla haksız bir şekilde barajı aşırtarak parlamentoya sokma gayretinden başka hiç bir şey değildir. İkinci bölümü ise bu amaca ulaşabilmek için seçimi güvensiz hale getirecek bir takım tedbirleri koymuşlar bu yasanın içerisine. Ama buradan ilan ediyoruz ki ne yaparlarsa yapsınlar millet kararını verdi, bu seçimi kazanmaları imkansızdır."