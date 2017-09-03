Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (4)

MİLLETVEKİLİ AYDIN'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah akciğer yetmezliği nedeniyle...

MİLLETVEKİLİ AYDIN'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Milletvekili İbrahim Aydın'ın kayınbiraderi 50 yaşındaki Hüseyin İdrisoğlu ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alanya İlçesi'nde defnedildi. Kargıcak Mahallesi'ndeki taziye evine Antalya Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse ile gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'a başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra taziye çadırına geçti. Burada aile yakınlarına da başsağlığı temennisinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, taziye evinden ayrıldı. Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () -

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314