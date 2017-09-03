(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (4)

MİLLETVEKİLİ AYDIN'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Milletvekili İbrahim Aydın'ın kayınbiraderi 50 yaşındaki Hüseyin İdrisoğlu ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alanya İlçesi'nde defnedildi. Kargıcak Mahallesi'ndeki taziye evine Antalya Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse ile gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'a başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra taziye çadırına geçti. Burada aile yakınlarına da başsağlığı temennisinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, taziye evinden ayrıldı. Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () -