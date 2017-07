(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Batı Trakya ve Balkanlı vatandaşlarımız da 15 Temmuzda havalimanındaydı (2)

BAŞBAKAN HAKAN ÇAVUŞOLU İNEGÖL’DE



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İnegöl Belediyesi tarafından yıkılan eski hal binasının yerine yaptırılan Kurşunlu Mahallesi Ürün Toplama Merkezi'nin açılışına katıldı. Törende konuşan Çavuşoğlu , “Bizim kadrolarımız yola çıktığı zaman bir takım vaatlerde bulunurlar. Bunların en temellerinden biride insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiydi. Devlet ve milletin kaynaşması, huzur ve refahın artması en önemli yol haritalarından bazıları olur. Şükürler olsun ki birçok şeyi başarmanın huzur ve gururunu yaşıyoruz. Bu ülkenin insanları her şeyin en güzeline layık. Bu millet gerçektene bu ülkeyi kalkındırmak için donanıma ve yüreğe sahip.” dedi. Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;



“Belediyecilik esasen kaldırım taşı çıkarır dizer, çöp toplar. Klasik belediyecilik olarak bunları gördük. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda belediyeciliğin, o ilçenin ya da şehrinin şehr-ül emini olan belediye başkanlarının çöp toplamakla mahir olmadığını bütün yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetlerin altına imza attığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın esasen siyaseti belediye başkanlığıdır. 1993 yılına Ümraniye’de bir çöplük patlamıştı ve 12 kardeşimizin cesedine ulaşılamadı. Bu millet yıllarca hak ettiği hizmetleri göremedi. Sizi zenginleştirmek ve refah için ürün üretmeniz için her şeyi yapacağız. Günün ilerleyen saatlerinde ben bu ürün toplama merkezimizin sizlere ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Güzel şeyler olacak, Bursa’mızı için de Türkiye içinde. Bakmayın siz bu gün Türkiye’nin ayaklarına pranga vurmaya çalışanlara onların derdi Türkiye’nin uçuşa kalmak üzere olan ayaklarını bir an evvel yere indirmek. Başaramayacaklar. 15 Temmuzda hain girişimde bu millet vatanı için milleti için kendisine öncü olan liderinin arkasından koşmaya devam edecek bu ülkeyi kalkındıracak.”



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yeni açılan Kurşunlu Ürün Toplama Merkezini gezdikten sonra vatandaşlar ile birlikte pilav ve ayran ikramından yedi.