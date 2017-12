(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: 42 asgari ücretle sıfır otomobil almak mümkün

Hüseyin TÜCCAR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretin bugün yüzde 14 oranında artışla bin 603 liraya çıktığını belirterek, "O zaman asgari ücretle çalışan bir kişi 90 maaşıyla 1.4 motor gücüne sahip bir sıfır araç alabilirken şimdi 42 maaşıyla sıfır bir araç alabiliyor" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy kırsal Mahallesinde yapımı süren Bursa Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Burada hastane ve kentteki diğer saağlık yatırımlarına ilişkin brifing alan Çavuşoğlu, öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi. Daha sonra AK Parti il binasında HAK-İŞ yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Hakan Çavuşoğlu, "Bir süredir gündemde önemli yer işgal eden 900 bin taşeron işçimize kadro verilmesini uzun çalışmalar neticesinde KHK ile gerçekleştirdik" dedi. Yeni asgari ücretin 1 Ocak 2018 itibariyle ilan edilmiş olduğunu da belirten Çavuşoğlu, konuşması sırasında asgari ücretin ne kadar olduğunu bir an için unutunca yanındakilerden destek alarak bin 603 lira olduğunu söyledi. Üç kişilik bir aile için ise bu rakamın bin 709 liraya çıktığını belirten Çavuşoğlu “Bu rakam yüzde 14 küsürlük bir artış oranına tekabül ediyor. Türkiyede geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon rakamlarının da üzerinde olan bir orandır. Bugün itibariyle asgari ücret 2002 yılına oranla 9 kat artmış oluyor. O zaman 184 lira olan asgari ücret bugün bin 603 lira. Örnek olması bakımından söylemek istiyorum, 2002 yılında asgari ücret 184 lirayken dolar karşılığı 114 dolarmış, bugün asgari ücret bin 603 lira dolar karşılığı ise 422 dolar. 2002 yılında 184 liralık asgari ücretle 575 litre süt alınabiliniyormuş bugün ise asgari ücretle bin 324 litre süt alabiliyoruz” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, geçmiş yıllarla yeni yılın asgari ücreti ile bir başka mukayeseyi otomobil üzerinden yaptı. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretle çalışan bir kişinin 90 maaşıyla 1.4 motor gücüne sahip bir sıfır araç alabildiğini belirten Çavuşoğlu, "Aynı aracı asgari ücretle çalışan işçi bugün 42 maaşıyla alabiliyor. 2002 yılında 184 liralık asgari ücretli çalışan 20.6 kilogram et alırken bugünkü asgari ücretle ise 51.7 kilogram et alabiliyor. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretle litresi 1.26 liradan 146 litre motorin alınırken bugün litresi 5.3 liradan 318 litre alınabiliyor. Böylece daha fazla geziliyor, daha çok seyahat ediliyor" diye konuştu. İşçiler tarafından alkışlanan Çavuşoğlu’na konuşmasının sonunda çiçek takdim edildi.