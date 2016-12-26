(Görüntülü Haber) Çankırı - Kastamonu- Başbakan Binali Yıldırım Ilgaz 15 temmuz istiklal tüneli'nin açılışı'nda konuştu (aktüel)
26 Aralık 2016 Pazartesi 16:20
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