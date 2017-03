(Görüntülü Haber) Canikli: Almanya, Türklerin sesini kısarken, terör örgütlerine kucak açmakta

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacakları programın iptal edilmesini eleştirirken, "Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütü temsilcilerine kucak açmaktan onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sağlamaktadır" dedi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir dizi programlara katılmak için Gaziantep'e geldi. Kentteki ziyaretinin ilkini Gaziantep Valiliği'ne gerçekleştiren Nurettin Canikli'yi Vali Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Nurettin Canikli, Vali Yerlikaya'dan kente ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacakları programın iptal edilmesini eleştirdi. Almanya'nın terör örgütü temsilcilerine kucak açtığını ve onlara kolaylık sağladığını savunarak, şunları dedi: "Demokrasinin en temel ilke ve kavramlarının, hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlerine aykırılık teşkil ettiğini onlarla örtüşmediğini ve uyuşmadığını belirtmemiz gerekiyor. Böyle bir olayın, böyle bir engellemenin, böyle bir yasağın demokrasinin, hukukun evrenselliğinin beşiği olduğu iddia edilen topraklarda, bir ülkede, Almanya'da gerçekleşmesi de gerçekten üzüntü verici bir hadise. Böyle bir yasağın hiçbir hukuk, evrensel değerler ve demokratik anlayışla bağdaştırılması mümkün değildir. Bununla esas itibariyle Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütü temsilcilerine kucak açmaktan onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sağlamaktadır. Almanya dahil bu şekilde politika uygulayan ülkeler, bu politikalarından vazgeçmelidir. Teröre destek vermek, teröre ev sahipliği yapmak, terörün finans kaynaklarına katkıda bulunmak, dolaylı da olsa Almanya ve Avrupa'ya onların savunduğu değere yakışmamaktadır. Bu değerlerle örtüşmemektedir. Bu politikalarından bir an önce vazgeçmeliler, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlarını terk etmelidirler. Tek taraflı dostluk olmaz. Almanya benzer yaklaşımları daha önceki dönemlerde de maalesef ortaya koydu. Terör örgütü ele başları bulundukları yerlerden kendi toplumlarına, kendi taraftarlarına Almanya'dan hitap etmelerinin önü açıldı, onlara bu imkanlar sağlandı, ama geçmişte yine Sayın Cumhurbaşkanımıza da Türkiye'den giden yetkililere de oradaki vatandaşlara özgürce kendi ifadelerini aktarma imkanı engellendi veya ellerinden alındı. Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır, tavırdır. Hiçbir evrensel değerle, özgürlük anlayışıyla örtüşmemektedir. Bir kez daha buradan Almanya ve diğerlerine savunduğu değerlere ve kriterlere uygun hareket etmeye davet ediyorum." Canikli ve beraberindeki heyet, valiliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette Fatma Şahin, Nurettin Canikli'ye kentle ilgili brifing verdi.