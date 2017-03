(Görüntülü Haber) Canikli: Almanya, Türklerin sesini kısarken, terör örgütlerine kucak açmakta (2)

İŞADAMLARI İLE BİR ARAYA GELDİ Gaziantep'te bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen 'İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'nda kentteki işadamı ve sanayicilerle bir araya geldi. Ülkenin ekonomisi hakkında işadamlarına bilgiler veren Nurettin Canikli, ülkenin mevcut siyasi sistemi eleştirdi. Türkiye'nin sisteminin yanlış bir sistem olduğunu savunan Canikli, şunları söyledi: "Her gün, her dakika bir yönetim krizini, kaos ortamını tetikleyen, içinde barındıran bir sistemdir. Çok yanlış bir sistemdir, çok tehlikeli bir sistemdir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bundan mutlaka kurtulmamız gerek. Ne amaçla dizayn edildi, hangi mantıkla böyle bir sistem kuruldu ayrı bir konu. Değişik senaryolar var, çok şey söylenebilir, çok şey konuşulabilir, ama sonuç itibariyle Türkiye bu yönetim modeliyle yoluna devam edemez, ilerleyemez. Bugün güçlü bir lider olarak o istikralı dengeyi sağlayan cumhurbaşkanımız var. Ya sonrasın da hiçbir garantisi yok. Her zaman zayıf, bu modelde ister tek başına gelsin bir hükümet, tek parti güçlü bir şekilde iktidara gelsin isterse koalisyon hükümetleri olsun hepsi zayıf kalmaya mahkum ve mecburdur. Çok istisnai durumlar hariç, şu an ki olduğu gibi. Cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki çekişme kaçınılmazdır. Şimdi cumhurbaşkanını doğrudan halk seçiyor, yetkiyi doğrudan milletten alıyor, aynı şey başbakan için de geçerli. Sistem olarak söylüyorum her an patlamaya hazır bir bomba. Türkiye hedeflerine hayallerine bu sistemle ulaşma imkanına sahip değil."