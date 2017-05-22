(Görüntülü Haber) Çaldıkları minibüsle polisten kaçarken kaza yaptılar, yakalandılar

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te çaldıkları minibüsle, polisten kaçarken kaza yapan 2 kişi gözaltına alındı.



Kaza, öğle saatlerinde Ulus Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Tosun'a ait 27 YJ 640 plakalı minibüsün anahtarını bir çalışanı, kontakta bırakarak pastaneye girdi. Minibüsün bir süre sonra hareket ettiğini gören Tosun'un çalışanları, minibüsün çalındığını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mahalleyi ablukaya alarak minibüsün peşine düştü. Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde minibüsün peşine düşen polis, şüphelilere 'Dur' ihtarında bulundu, ancak şüpheliler polisin çağrısına uymayıp kaçmaya devam etti. Polisten kaçarken kontrolden çıkan minibüs refüje devrildi. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan adları öğrenilemeyen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı. Kullanılanaz hale gelen minibüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi.