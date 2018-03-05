(Görüntülü Haber) Bozdağ: Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye'de tutuklanması ile ilgili bir takas söz konusu değil (4)

Hakime TORUN /ANKARA () - Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerle ilgili takas olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye'de tutuklanması ile ilgili bir takas söz konusu değildir. İki ülke bununla ilgili bir takas talebinde bulunmamıştır. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme, askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Savcılığın talebi üzerinden askeri yasak bölgelere girme suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Bunları Türkiye'nin takas konusu yapması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin iadesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur" dedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası basın açıklamasında bulundu. "112 KÖY 30'U KRİTİK NOKTA OLMAK ÜZERE TOPLAM 142 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR" Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar toplam 41 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 200 kahraman Mehmetçiğimiz de yaralanmıştır. Teröristler tarafından Afrin'den Türkiye sınırlarına gerçekleştirilen saldırılarda 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 125 vatandaşımız da yaralanmıştır. 2795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 112 köy 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. 702 kilometre kare alan kontrol altına alınmıştır neredeyse harekat bölgesinin yarıya yakını TSK'nın kontrolü altına alınmıştır. Harekat planlandığı şekilde başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Bütün hedefler gerçekleşene kadar da harekat devam edecektir" diye konuştu. (ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN KAPATILMASI) "GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTIRILMIŞTIR" ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ni bugün güvenlik endişesi ile kapatma kararına ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, "ABD Büyükelçiliği elindeki bazı istihbarat bilgileri Türk istihbaratı ile paylaşılmıştır. İstihbarat, güvenlik birimlerimiz gerekli adımları atmıştır. Şu ana kadar önemli, neticeler elde edilmiştir. Sadece büyükelçilik değil Türkiye'nin dört bir yanında terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz teyakkuz halinde. Bundan sonra da devam edecek. Herhangi bir saldırının olmaması için güvenlik güçlerimiz gece gündüz çalışıyor. Büyükelçiliklerin güvenliğinden Türkiye devleti sorumludur. Güvenlik tedbirleri arttırılmıştır. Her şey detaylı bir şekilde yerine getirilmektedir. DEAŞ ile ilgili ABD'den gelen bazı açıklamalarda DEAŞ'a odaklanalım vurgusu çok sık yapılıyor. Türkiye'de aynı şeyi söylüyor ama PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütlerine de odaklanalım. Hepsi eli kanlı terör örgütü. ABD'nin terör örgütlerini aynı şekilde değerlendirmemesi Türkiye'yi rahatsız etmektedir. Bütün terör örgütleri ile aynı düzeyde mücadele etmenin doğru olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. (TÜRKİYE SINIRINI GEÇEN İKİ YUNANLI ASKER) "TÜRKİYE'NİN TAKAS KONUSU YAPMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR" Bozdağ, "Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye'de tutuklanması ile ilgili bir takas söz konusu değildir. İki ülke bununla ilgili bir takas talebinde bulunmamıştır. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme, askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Savcılığın talebi üzerinden askeri yasak bölgelere girme suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Bunları Türkiye'nin takas konusu yapması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin iadesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur" dedi.