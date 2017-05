(Görüntülü Haber) Bozdağ: Herkes kılıcı eline almış, 'Şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü' diye kesmeye bakıyor (5)

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Şimdi FETÖ hakkında ağzını açıp konuşan bir sürü insan görüyorsunuz; medyada, siyasette, her yerde. Marifet, bugün konuşmak değil; marifet, 17 Aralık'ta adam gibi durup, adam gibi konuşmaktı. O gün, konuşan var mıydı? Şimdi herkes kılıcı eline almış. 'Şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü' diye kesmeye bakıyor. 'FETÖ'cü' diye kesmeye kalktıkları, 17-25 Aralık'ta ve sonrasında FETÖ'cülere karşı en önde mücadele eden insanlar" dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen hakim ve savcı adayları kura törenine katıldı. Törende hitap eden Bozdağ, yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, yargı mensuplarının adil karar vermelerinin önemine dikkat çekti. Bakan Bozdağ, "Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartlarından biri yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının anayasa ve yasalarda yazmasının önemi elbette büyüktür; ama bu yazılanlar, yargıyı bağımsız ve tarafsız yapmaya yetmez. Yargıyı esas bağımsız ve tarafsız kılan şey, yargı görevi yapanların görevini yaparken, tarafsız ve bağımsız hareket edip, verdikleri adil kararlardır. Elbette ki her birinizin siyasi görüşleri olacaktır. İnanç ve kültür farklılıkları olacaktır; ama doğru olan bu farklılıkları önümüzdeki dava dosyalarına yansıtmamaktır. Hakimlerimizin, savcılarımızın medyada, sosyal medyada konuşmaları yargıya fazla bir saygınlık kazandırmıyor" diye konuştu. "BU ÇARPIKLIKTAN TÜRKİYE'NİN ÇIKMASI LAZIM" Yargıyı yıpratmak için bugün çok büyük kampanyalar yürütüldüğünü savunan Bozdağ, "Bunu hem siyaset hem medya hem Türk yargısı üzerinde hesabı olanlar yapıyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar; hakimlere, savcılara saldırıyorlar. Niye yapıyorlar? İstedikleri gibi karar çıkmadığı için yapıyorlar. İstedikleri gibi iddianame tanzim edilmediği için yapıyorlar. Eğer istedikleri gibi karar çıkarsa da onları 'Ankara'da hakimler, savcılar var' diye kutsuyorlar. Bu çarpıklıktan Türkiye'nin çıkması lazım. Her gün hakimler ve savcılar üzerinde böylesi baskılar kurulunca biz, yargı hakkında oluşan bu kötü algıyı nasıl değiştireceğiz?" dedi. "ANA MUHALEFET PARTİSİNİN LİDERİ, HAKARETİN VE İFTİRANIN ALASINI YAPIYOR" İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Biz demiyoruz ki 'Yargı, kararlar eleştirimesin'. Elbette eleştirilecektir; ama bunu yaparken de insaf ve hakkaniyet ölçüsünü elden bırakmamak lazımdır. Ana muhalefet partisinin lideri, YSK'nın başkan ve üyeleriyle kendi istediği gibi karar vermeyen herkese hakaretin, suçlamanın, iftiranın alasını yapıyor. Sonra da çıkıyor 'Yargıya güven işte böyle' diye konuşuyor. Sen her gün yargının aleyhinde böyle konuşursan nasıl biz bunu ayağa kaldıracağız? Onun için herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Yargıçların, savcıların herkesten çok dikkat etmesi lazım" "SOSYAL MEDYA DENEN CANAVARI KULLANMAYIN" Yargı mensuplarının sosyal medya paylaşımlarının da üzerinde duran Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi: "Bazı hakim ve savcılar, sosyal medya üzerinden siyasal paylaşımlar veya gündelik hadiselere dair paylaşımlar yapıyor. Sizi herkes izliyor. Sizin o paylaşımlarınızı gören kişiler, sizin belli konulardaki kanaatlerinizi öğrendikten sonra davalarının size gelmesinden endişe duyar. Onun için sosyal medyada çalakalem her konuda yazıp ve gündelik, siyasal tartışmaların tarafı olmak, size güç katmaz. Sizin elinizdeki gücü alır ve sizi zayıflatır. Kendinizi zayıflatmayın, elinizdeki gücü kaybetmeyin. Görevde olan hakim ve savcılarımıza diyorum ki bu sosyal medya denen canavarı kullanmayın. Ben bunu söyleyince de bazıları diyor ki 'Aman, bak düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı'. Hayır, ben ona karşı çıkmıyorum. Benim dediğim şey, milletin yargıdan beklentileri var. Ben kendim, 7/24 bana söven birinin önüne benim dosyamın gitmesini istemem. Sosyal medyadan bakıyorum, adam çakıyor. Sonra öğreniyorsun hakim, savcı. Siz o hakime ve savcıya güvenemezsiniz" "KESMEYE KALKTIKLARI, 17-25 ARALIK'TA FETÖ'CÜLERE KARŞI EN ÖNDE MÜCADELE EDEN İNSANLAR" Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Şimdi FETÖ hakkında ağzını açıp konuşan bir sürü insan görüyorsunuz; medyada, siyasette, her yerde. Marifet bugün konuşmak değil; marifet 17 Aralık'ta adam gibi durup, adam gibi konuşmaktı. O gün konuşan var mıydı? Şimdi herkes kılıcı eline almış. 'Şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü' diye kesmeye bakıyor. 'FETÖ'cü' diye kesmeye kalktıkları, 17-25 Aralık'ta ve sonrasında FETÖ'cülere karşı en önde mücadele eden insanlar. İşte HSYK üyelerimiz, bu anlamda gerçekten Fetullahçı Terör Örgütüne karşı Türkiye'de gerçeği doğru zamanda gören ve bu çerçevede adımlar atan çok önemli kararlarına altına imza attılar" dedi. "İNCELENMEDİK HAKİM VE SAVCI KALMADI" Türk yargısının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ezber bozduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle konuştu: "Bundan önceki darbelere, darbe teşebbüslerine baktığınız zaman biatçıların en önünde yüksek yargı başkanlarını, savcıları ve hakimleri görürsünüz. İlk defa Türkiye'de ezber bozdu Türk yargısı. Fetullahçı Terör Örgütü ile Türkiye'de ilk mücadeleye başlayan yer, Türk yargısıdır; çünkü kendi içerisinde örgüt mensuplarının yaptığı haksızlığı, hukuksuzluğu yakından yaşayan ve görenler yargı mensupları oldu. Türk yargısı içerisinde 4 bini aşkın FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve üyeliği nedeniyle meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcı oldu. HSYK incelemelerini bitirdi. Şu anda incelenmedik hakim ve savcı kalmadı. Elbette ki bu örgütün yapısı nedeniyle bundan sonra başka incelemeler olmaz, deme imkanı yok. Karşımızda çok farklı bir terör örgütü var"