ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde; 8 ilde bakanlık merkez birimleri, çevre illerin valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri ile sahil güvenliğin olduğu bölgelerde de sahil güvenlik komutanlarının katılımıyla bölge güvenlik toplantıları gerçekleştirilecek. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıların ilki bugün Ankara merkezli olarak, 21 ilin katılımıyla Vilayetler Evi'nde gerçekleştirildi. Ankara'daki ilk toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay'ın yanı sıra 21 ilin valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katıldı. Toplantıda, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi, hiçbir baskı ve tehdit ortamına maruz kalınmaması amacıyla, halk oylaması öncesinde, halk oylaması günü ve sonrasını da kapsayacak şekilde alınabilecek tedbirler konuşuldu.
(Görüntülü Haber) Bölge güvenlik toplantılarının ilki Ankara'da gerçekleşti
ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde; 8 ilde bakanlık merkez birimleri, çevre illerin valileri, il jandarma...
16 Şubat 2017 Perşembe 13:58
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