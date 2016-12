(Görüntülü Haber) Binali Yıldırım : Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir (3)

ANKARA, () - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Binali Yıldırım, "Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir. Birlik ve bütünlüğümüz her zaman muhafaza edeceğiz. Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Terör karşısında birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız" dedi. "TERÖRÜN TÜRKİYE'Yİ VESAYET ALTINA ALMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ" Türkiye büyük bir mücadele içerisinde olduğu söyleyen Binali Yıldırım, "Terörle mücadelemiz, hem kendi topraklarımızda, hem de sınırlarımızın ötesinde devam ediyor. Bu nedenle zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Dün maalesef Fırat Kalkanı operasyonunda 14 yiğit evladımızı şehit verdik. Yaralılarımız var. Şehitlerimizin ailelerine Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Dünyanın baş belası terör insanlığa karşı içlenen bir suçtur. Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir. Birlik ve bütünlüğümüz her zaman muhafaza edeceğiz. Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Terör karşısında birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız" dedi. "AK PARTİ 79 MİLYON TÜRKİYE'NİN PARTİSİDİR" Binali Yıldırım, "Ak Parti olarak bu millete olan borcumuzu hizmet olarak ödeyen bir partiyiz. Bu muhteşem kadro Türkiye'nin yüzünü ağartan yegane kadrodur. Ak Parti 79 milyon Türkiye'nin partisidir. Bugün milletimizin duası ve desteği ile bayrağı bugün yine biz taşıyoruz" diye konuştu. "SİZİN TERÖRİSTİNİZ KÖTÜ BENİM Kİ İYİ ANLAYIŞI TERÖRÜN İYİCE AZMASINA SEBEP OLMAKTADIR" Terör örgütlerinin canlarının yandıkça asimetrik eylemlere başladığını belirten Binali Yıldırım, "Rusya büyükelçisine yapılan alçakça suikast ve Almanya'daki saldırı tüm dünya için terörü tekrar değerlendirme şartı sunuyor. Hiç bir ülke teröre karşı biz güvendeyiz diyemeyiz. Terör dünyanın başının belası. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu saldırıları sadece Türkiye'nin sorunu olarak görmek fahiş bir hatadır. Irak ve Suriye'deki saldırılar sadece Türkiye'yi etkilemiyor. Sizin teröristiniz kötü benimki iyi anlayışı terörün iyice azmasına sebep olmaktadır. Biz teröre karşı her türlü işbirliği yapmaya hazırız" dedi. "TAHLİYELERİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR" Binali Yıldırım, "Halep'te yaşanan insanlık dramı tüm dünyanın gözleri önünde cereyan ediyor. Ama dünya yine sağır, kör, dilsiz. Türkiye her zorluklara rağmen bu vahşete sessiz kalmadı. STK'larımız, Kızılayımız, AFAD yetkililerimiz gecikmeden oradaki mazlum, masum, mağdur insanlara yardım ellerini ulaştırdılar. Parti teşkilatlarımız, belediyeler yardımları ulaştırmada seferber oldu. Biz muhataplarımızla çok yoğun görüşmeler yaptık ve ateşkesin gerçekleşmesini sağladık. Bugüne kadar 40 bin civarında sivil ateşin içinden alınıp emniyetli bölgelere sevk edildi. Bu kolay olmadı. Bölgede savaşın bitmesini istemeyen , bu işi bir sektör haline getirmiş unsurlar he fırsatta barışa kurşun sıkmak için gereken her türlü çabayı gösterdi.Tahliyelerin sağlıklı bir şekilde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Biz inancımızın, insanlığımızın gereğini yapıyoruz" diye konuştu.