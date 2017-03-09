(Görüntülü Haber) Bilal Erdoğan: Kendi değerlerine bağlı bir gençlik yetişiyor

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Hamdolsun bugün kendi değerlerine bağlı, özgüveni olan, bize ait olan yitik değerlerimizi kıymetli bulan, onları yaşamak isteyen bir gençliğin yetişmekte olduğunu görüyoruz" dedi. Bilal Erdoğan, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Vali Yaşar Karadeniz'i makamlarında ziyaret etti. Bilal Erdoğan, daha sonra Aktekke Mahallesi'nde bulunan ve belediye meclisi kararıyla TÜGVA'ya tahsis edilen ve TÜGVA Kastamonu Temsilciliği olarak hizmet verecek olan 3 katlı konağın açılışına katıldı. Erdoğan, Kastamonu Belediye Başkanının desteğiyle TÜGVA'ya çalışmalarını sürdürebilmesi için çok güzel bir mekan hediye edildiğini söyledi. YİTİK DEĞERLERİMİZİ KIYMETLİ BULAN GENÇLİK YETİŞİYOR TÜGVA Yüksek İstişare Heyeti olarak zaman zaman bir araya geldiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle dedi: "Her bir araya gelişimizde Türkiye'de değerleriyle yoğrulmuş ve değerleriyle yaşayan, inancına, manevi kaynaklarına ve kökenlerine bağlı bir gençliğin yetişmesi ve büyümesini arzuladığımızı konuşuyoruz. Nitekim bu ülkede maalesef dönem dönem başka medeniyetlere, başka kültürlere karşı kompleks içerisinde yetişmiş nesiller de geldi geçti. Ne yaptı bu nesiller? Batının sadece şeklini ithal ettiler. Batının ilmini ya da fennini değil, kıyafeti ve müziği ile sanatını getirmekle gelişebileceğimizi sandılar. Bu bizim millet olarak özgüvenimizin bitirilmesinin sonucuydu. Savaş üstüne savaş, işgal üstüne işgal. Bu toprakları bölmek, bu milleti silmek için yüzlerce yıl neler yaptılar. Ama hamdolsun bugün kendi değerlerine bağlı, özgüveni olan, bize ait olan yitik değerlerimizi kıymetli bulan, onları yaşamak isteyen bir gençliğin yetişmekte olduğunu görüyoruz." Erdoğan, şöyle devam etti: "Ve biz TÜGVA'daki gençlerimize şunu söyledik; Bir ayağınız bu manevi değerlerimizde, inancımızda, kendi kültürümüzde olmak kaydıyla ne çalışma yapmak istiyorsanız siz karar verin. Ortaokullardaki kardeşlerimiz kendileri karar versin, liselerdeki kardeşlerimiz kendileri karar versin, üniversitelerdeki kardeşlerimiz kendileri karar versin. Bu şekilde TÜGVA'nın temsilciliklerinde gençlerimiz oturuyorlar ve ne yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. Gençlerimizin önünü açtığımız zaman aslında bizim geleceğimize, ülkemizin geleceğine, bölgemizin geleceğine yeni kapılar açmış oluyoruz. O nedenle TÜGVA'nın çalışmaları çok değerli ve çok önemlidir." Erdoğan, daha sonra Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret edip Hz.Pir Camii'nde namaz kıldı. Erdoğan, ardından belediye tarafından restore edilen Şeyhoğlu Konağı'nda incelemelerde bulundu. Kuzeykent'te bulunan TÜGVA Kitapevi'ni de hizmete açan Bilal Erdoğan, daha sonra Öz Bilge Çocuk Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.