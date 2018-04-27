(Görüntülü Haber) BBP Mustafa Destici milletvekilliği adaylık başvurusunu gerçekleştirdi
27 Nisan 2018 Cuma 11:58
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