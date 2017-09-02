(Görüntülü Haber) BBP'li Gürhan'dan, Akşener ve CHP'nin kurultayına eleştiri

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olan Meral Akşener ve MHP'den ayrılanlar ile Çanakkale'de Adalet Kurultayı düzenleyen CHP'yi eleştirdi.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan tatilini geçirdiği Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki Şinirkent Sitesi'ndeki evinin bahçesinde basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener ve arkadaşlarının daha partisini kurmadan 3-5 ay içerisinde bir balon gibi şişirildiğini öne süren Gürhan, "Bu balonun da kısa süre içerisinde patlayacağını söylemiştim. Nitekim 3-5 aya bile kalmadı. Bunların arasındaki tek hedefin millete hizmet olmadığını, bunların amacının sadece MHP'yi ele geçirmeye çalışmak olduğunu da belirtmiştim. MHP'den kopan arkadaşlar anladılar ki; bu yeni oluşumda milliyetçi temsilcilerin olmadığını gördüler. Nitekim de, Meral Hanım'ın yeni kuracakları partide Alparslan Türkeş'in resminin asılmasını, bozkurt işaretinin yapılmasını yasakladı. Bu işin sonunda MHP'den kopan arkadaşlarımız, Meral Akşener ve arkadaşlarından umduklarını bulamayarak, BBP'yi tercih edeceklerdir" dedi.



'YAMALI BOHÇA' BENZETMESİ



Meral Akşener ve grubunu 'yamalı bohçaya' benzeten Gürhan, "Meral Hanım ve arkadaşları bir tek ideolojinin içerisinde olsalardı belki bir şeyler farklı olabilirdi. 'Biz merkezdeyiz' diye kendilerini tanımlıyorlar ama yamalı bohça da yama tutmuyor. Siz kalkıp da hurdalıktan sıfır kilometre otomobil çıkartamazsınız. Bu yüzden de onların birçok parçalarının birbirleriyle sürtüşeceğini, süreç içerisinde birbirileriyle çatışarak ayrışacaklarını düşünüyorum. Bu çatışmaların ardından da bir değil, birkaç parti çıkarabilirler" dedi.



Meral Akşener ve arkadaşlarının BBP'ye gelerek birlikte çalışma adına herhangi bir teklifte bulunmadığını da vurgulayan Gürhan, "Sadece referandum öncesinde geldiler. Bizim 'Hayır' dememizi beklediklerini belirtip, bize fikirlerini aktardılar. Bizde kendilerine, devletimizin bu aşamada birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini, dışarıdaki tehlikeleri hep birlikte göğüslememiz adına, millet için devlet için, bayrak için, vatan için, 'Evet' dememiz gerektiğini ifade ettik. Görüşmemiz bununla sınırlı kaldı" diye konuştu.



CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nı da değerlendiren Gürhan, şunları söyledi:



"CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği kurultayın Türk milletine herhangi bir fayda getireceğine inanmıyorum. Malazgirt, Çanakkale ve 15 Temmuz'daki zaferleri gerçekleştirenlerin hepsi Türk Milleti'dir. Bu bayramların içerisine de nifak sokmak, 'bu zaferi biz yaptık', 'bunu siz yaptınız' gibi yanlış yollara da gidilmemesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Hak arayışının da TBMM'nin içinde olması gerektiğini düşünüyorum."

