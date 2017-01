(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım : YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar (7)

ANKARA, () - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar" dedi. "SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNMESİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZDİR" Astana görüşmeleri ile ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye’de ateşkesin sağlanması için Rusya ve İran'la birlikte bir inisiyatif aldık. Ateşkes sağlandı. Astana'da da bir zirve yapıldı ve bu 3 ülke ateşkese uyulduğunun takibinin yapması için mutabakat sağlandı. Orada ciddi bir diplomatik başarı elde edildi. BM işin içine sokuldu. Ciddi bir diplomatik çaba başlatıldı. Irak'ta önemli bir hamle yaptık. Gelin bu işleri halledelim dedik. Başika konusu Musul konusu PKK ile mücadele başta olmak üzere nasıl ele alınacağını hep beraber değerlendirdik. Bütün bunları yapınca Türkiye’nin bölgedeki etkinliği de der demez arttı. Bir yıl önce Suriye meselesinde Türkiye'yi hesaba katmayanlar şu anda Türkiye'nin dediği neyse ona göre hareket ediyorlar. İşte bu ülkemizin gücüdür. Ülkemizin gücü milletimizin gücünden cumhurbaşkanımızın dirayetinde geliyor. Şimdi iç savaşın sona erdirilmesiyle beraber siyasi çözümün tesis edilmesi Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde bütün kesimlerin temsil edildiği çözüm konusunda bir süreçle ilgili tam bir mutabakat sağlanmış durumda. Yıllardır ülkelerini terk eden Suriyelilerin ülkelerine dönmesi öncelikli hedefimizdir. Ülkelerinde barış emniyet sağlandıktan sonra şüphesiz onlar da memleketlerine dönecektir. Ne demişler bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş. Şartlar ne kadar kötü olsa da insanın vatanı her zaman aklındadır. İnşallah Astana’da hayırlı sonuçlar çıkacak ve Suriye’de kalıcı barışın başlaması için atılmış bir adım olacak" dedi. "TÜRKİYE'NİN BİR YERE GİTTİĞİ YOK" Anayasa değişikliği ile ilgili olarak Başbakan Yıldırım, "Tarihi bir görev yapıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuna inandık. Şu anda yapılan 2007 referandumunda yapılan değişikliğin gereğini yerine getirmek. Eksik kalan kısmı tamamlamaktır. Gürültü patırtı rejim elden gidiyor. Onların kendileri gidiyor. Feryatları Türkiye için değil kendi ikbal meseleleri için. Türkiye'nin bir yere gittiği yok. Telaşları kendi gelecekler. Kendi ikballeri. Sizin ikbaliniz için Türkiye’nin önünü tıkamaya kimsenin hakkı yok. Rejim tartışması 1923'te bitti. Nokta. Millet kararını verdi. 1923'te padişahlık gitti Cumhuriyet geldi. Cumhuriyetin nimetlerinden de herkes istifade ediyor. Sınıf ayrımı yok. Millet kimi isterse onu seçiyor. İşte örneği burada: Kasımpaşa'dan Ahmet Kaptan'ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin kaptanı oldu. Demokraside herkese fırsat var" diye konuştu. "MİLLET İSTEDİĞİ ZAMAN YETKİYİ VERİR İSTEDİĞİ ZAMAN ELİNDEN ALIR" Başbakan Yıldırım şöyle devam etti; "İki seçenek var; ya cumhurbaşkanını vatandaş seçmeyecek ya da vatandaşın seçtiği cumhurbaşkanına yetkileri vereceğiz. 17 yıldır bu vesayet sahipleriyle mücadele diyoruz. Nihayet sonuna geldik. İnşallah bu son olur. Tek vesayet sahibi tanırım aziz Türk milleti. Vesayetin tek sahibi millettir. Millet istediği zaman yetkiyi verir istediği zaman elinden alır. İnşallah bu değişiklikle birlikte ülkemiz kalkınma refah yolunda yen ufuklara yelken açacaktır. 'Meclisin etkinliği azalıyor' Hadi oradan. Aslında meclisin gücü artıyor. Yargının başındaki idari yapının bir kısmını da meclis belirliyor. Cumhurbaşkanı ve Meclis belirliyor. Yargıda da milletin bir şekilde iradesi de yansımış oluyor. Yeni düzenlemeyle cumhurbaşkanı her türlü suçla ilgili yüce divana gönderilebiliyor. Eskisinde cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle yargılanabiliyordu.Yeni sistem meclis kendi tüzel kişiliği ile her milletvekili kanun teklifi verebilecek bunu savunabilecek. Milletvekilinin gücü artıyor. Milletimiz rahat olsun. Biz milletin işin zora sokacak hiçbir icraatın arkasında olmayız" dedi. "VATANDAŞIN YANLIŞ BİLGİLENMESİNİ ENGELLEYECEK BİR KAMPANYA YAPACAĞIZ" Başbakan Yıldırım, "MHP ile ortak kampanya gibi bir şey yok. Onlar ayrı parti biz ayrı partiyiz ama bu değişiklik konusunda bir amaç birliği var. Ortak bir şey yok. Hiç öyle bir şeye güvenmeyin AK Parti kendisi yapacak. Vatandaşın yanlış bilgilenmesini engelleyecek bir kampanya yapacağız. Yaptığımız şeyin doğruluğunu anlatmaya gerek yok. Ben 2 kaptan gemiyi batırır dedim. Kıyamet koptu. Bilmedikleri bir şey var. Gemide bir süvari vardır bir de birinci zabit vardır. Süvarinin söylediği söz herkesi bağlar. Süvari çok fazla konuşmaz. Sadece mürettebata bakar işler yolunda gidiyorsa sorun yok. “Fırtına var, dümeni tutö dediği zaman onun meridir herkes onu yapar sorgulamaz. Birinci zabit onun beynidir yardımcısıdır. Verdiği emirleri miçoya kadar aynen ulaşıp ulaşmadığından kontrol eder ve gereğini yapar. Dolayısıyla orada birinci kaptan da ikinci kaptanda, bir iki üç mühendis vardır ama süvari tektir. Uçakta da böyledir. Uçakta bir kaptan bir de first officer vardır. Bunlar CHP’lilerin anlayacağı iş değil. CHP’ye oy verenleri kast etmiyorum. CHP’ye oy veren vatandaşlarımız bayrağını milletini ülkesini seven insanlar. CHP'nin başındakileri kast ediyorum.Türkiye değişecek siz de değişeceksiniz kardeşim" diye konuştu. REFERANDUM TARİHİ YSK TARAFINDAN BU HAFTA AÇIKLANACAK Başbakan Yıldırım, "Vatandaş değişimi zorluyor, değişim istiyor. Direnen biz olamayız. Bizim aksine değişimi zorlamamız lazım. Bu anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar. Anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu" dedi.