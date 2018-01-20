Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD...
Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor
Bingöllü Kadın Subay
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11...
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir 1

Hakime TORUN / ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Afrin'deki 'Zeytin  Dalı' Harekatına ilişkin,  "Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu...

Hakime TORUN / ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Afrin'deki 'Zeytin  Dalı' Harekatına ilişkin,  "Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir.  Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır" dedi. 


 

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Afrin'deki 'Zeytin  Dalı' Harekatına ilişkin açıklama yapıldı. 

"OPERASYONDA, TSK MEHMETÇİĞİN YANI SIRA ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NDAN DA KATILANLAR VARDIR" 

Afrin'deki 'Zeytin  Dalı' Harekatına ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: "Bugün öğlenden sonra TSK'nın Afrin bölgesinde bulunan PKK,KCK,PYD, YPG,DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kapsamlı harekatı başlamıştır. Harekatın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda, TSK Mehmetçiğin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu'ndan da katılanlar vardır.  


 

BARIŞ, HUZUR, ESENLİK GETİRMEYİ HEDEFLEYEN BİR HAREKATTIR

Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından, Afrin'den son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik ataklar, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir. Son 3 yılda bölgede terör örgütü adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştır ki 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canlarını kurtararak burada yerleşmiştir. Terör örgütü Afrin'de Kürtleri yok etmeye yönelik bir operasyon yapılıyor gibi kara propagandalarının asla ve asla gerçekle alakası yoktur. Bu harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan, BM kararlarından aldığı meşruiyetini buralardan aldığı bir harekattır. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır." 


 

"İYİ PLANLANMIŞ BİR OPERASYON. MİLLETİMİZ BUNU ANLAYACAKTIR" 

MHP lideri Devlet Bahçeli,  "'Zeytin  Dalı' operasyonunun mileltimize, devletimizer hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiğinde, çok önemli bir operasyondur. Adı, kapsamı dahi anlamlıdır. Böyle bir operasyona ilişkin muhalefeti bilgilendirme nezaketiniz bizleri memnun etti. İyi planlanmış bir operasyon. Milletimiz bunu anlayacaktır. Başta siyasi iktidar olmak üzere silahlı kuvvetlerimize önemli desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır. Başarılar diliyorum" dedi. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314