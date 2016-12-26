BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
26 Aralık 2016 Pazartesi 22:58
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