Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK?ya ortak başvuru yaptı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'den Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya ortak başvuru (2)
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK?ya ortak başvuru yaptı.
04 Mayıs 2018 Cuma 12:18
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.