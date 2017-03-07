ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Ürdün Başbakanı El-Mulki'yi resmi törenle karşıladı
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
07 Mart 2017 Salı 13:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.