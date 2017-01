(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Türkiye-İngiltere ilişkinlerinin AB'den bağımsız gelişmesi için çalışma başlatacağız (4)

'POLİTİKAMIZ MÜLTECİLERİN DESTEKLENMESİ İÇİN FİNANSMAN SAĞLAMAKTIR' İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakan Binali Yıldırım ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin mültecilere sağladığı desteğe değindi. Türkiye'nin demokratik kurumlarının üstünlüğünün ve uluslararası insan hakları konusunda yaptıklarının devam etmesini beklediklerini belirten İngiliz Başbakan "ABD tabii ki kendi mülteci politikasından sorumludur. Birleşik Krallık da kendi mülteci politikasından sorumludur. Bizim politikamız Suriye'li mültecilerin ülkeye getirilmesi ile ilgili olarak ve Suriye çevresinden mültecilerin desteklenmesi için finansman sağlanmasıdır. Türkiye ülkelerimizin karşı karşıya olduğu terörle mücadele konusunda özellikle Suriye'den ayrılan yabancı teröristlerle mücadele konusunda çok yardımcı oluyor. Bugün yeni bir stratejik ortaklık başlattık. Bu da her iki hükumetin birlikte çalışması konusunda yardımcı olacak. Bu ortaklık Türkiye'ye de yardımcı olacak. Çünkü Türkiye, giderek artan Terör saldırılarının oluşturduğu bir tehdit altında. Türkiye 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Birleşik Krallık da yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Birleşik Krallık iki taraflı olarak bölge dışından en fazla para sağlayan ikinci ülke" ifadelerini kullandı. 'SURİYE İÇİN BARIŞÇIL VE İSTİKRARLI BİR ÇÖZÜM BULMALIYIZ' Birleşik Krallık olarak Türkiye'ye nasıl daha fazla destek verebileceklerini düşündüklerini söyleyen Theresa May "Hepimiz Suriye'nin geleceğine ilişkin bir çözüm bulmalıyız. Bence bu çözüm Esad'tan uzak olan bir çözüm olmalıdır. Siyasi bir çözüm olmalıdır. DEAŞ ile mücadele etmeli ve Suriye için barışçıl ve istikrarlı bir çözüm bulmaya çalışmalıyız" dedi. 'KIBRIS'IN İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN BİR ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ' Kıbrıs konusunu da değinen Başbakan May, "Bizler de Türkiye ve Yunanistan gibi garantör ülkelerden biriyiz. Aynı zamanda müzakerelerin şimdiye kadar ilerlediğini görmekten de memnunuz. Bir çözüm görmek istiyoruz. Kıbrıs'ın istikrar ve güvenliğini uzun vadede sağlayan bir çözüm olmasını ve iyi olacak bir çözümün bulunmasını görmek istiyoruz" diye konuştu. 'AVRUPA BİRLİĞİNİ'NİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ' Başbakan Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrılması konusuna ilişkin, "Birleşik Krallık halkı için bir referandum düzenlendi ve halk AB'den ayrılmaya karar verdi. Kararın alınmasından bu yana Avrupa Birliği'nin güçlü bir şekilde devam etmesini istediğimizi söyledik. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin iyi olmasını istedik ve stratejik ortaklığımızın devam etmesini istediğimizi söyledik" dedi. 'YARDIM GELSE DE GELMESE DE BU İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ' Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak mülteci meselesinin küresel bir konu olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım ise, "Şu anda mülteci konumunda 55 milyon insan var. Bu sorunu yok sayamayız. Duvarları yükselterek bu işi çözemeyiz. Kimse durup dururken evinden barkından uzaklaşmaz. Biz kapılarımızı sonuna kadar açtık. Gerekirse yine alacağız. Çünkü bizim inancımız, kültürümüz, değerlerimiz bize bunu söylüyor. İnsan hayatından daha kutsal bir şey yok. Gelen yardım çok zayıf. 26 milyar dolar harcamamız oldu. Gelen toplam yardım tutarı 700 milyon dolar civarında. Yardım gelse de gelmese de bu işi yapmaya devam edeceğiz. Fırat Kalkanı Operasyonu ile 2 bin metrekarelik alanı DEAŞ'tan temizledik ve Türkiye'deki göçmenlerin 45 bin kadarı geri döndü. Bunun bütün Suriye'de bütün Irak'ta olması lazım. DEAŞ'ı oradan tamamen yok edeceğiz. YPG'yi, PYD'yi bölgeden temizleyeceğiz. Ve burada Suriye'de siyasi çözüm sağlanacak. Ve böylece insanlar evlerine dönecekler. Bölgesel anlaşmazlıkları çözmek, oradan kaçanlara kapıları kapatmakla olmuyor. Bütün ülkelerin daha fazla gayret gösterip sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri esas olandır. Türkiye'nin yükünün hafiflemesi için, uluslararası camianın ellerini taşın altına koymaları gerek. Takdir etmek yetmez" diye konuştu. 'MÜLTECİ SORUNUNU DUVAR ÖRMEKLE ÇÖZEMEYİZ' Mülteci sorununun duvar örmekle çözülmeyeceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bölgesel anlaşmasızların çözümü için BM şemsiyesi altında daha fazla gayret göstermemiz lazım. Bölgesel sorunları halının altına süpürmekle çözemeyiz. Sorunların üzerine gitmemiz lazım. ABD'nin yeni yönetiminin aldığı kararları henüz bilmiyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle değerlendirmek erken bir değerlendirme olur. Sorunun kaynağını ortadan kaldırmak gerekiyor. Refah farkının azaltılması lazım" ifadelerini kullandı. 'GÜMRÜK BİRLİĞİ'Nİ SAĞLAMAK TİCARET ANLAŞMASI İÇİN ENGEL DEĞİL' Brexit konusuna da değinen Başbakan Yıldırım, "Brexit konusu Birleşik Krallık'ın konusudur. Onların kararına laf söyleyemeyiz. Gümrük Birliği'ni sağlamak buna engel değil. AB ile Gümrük Birliği'ni geliştirmek buna engel değil. Nitekim bu aylarda AB ile Gümrük Birliği'ni güncellemek için görüşmeye başladık. İngiltere ile de serbest ticaret anlaşması çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüreceğiz. Dünya dört özgürlüğe eninde sonunda gitmelidir. İnsanların, sermayenin, hizmetlerin, malların serbest dolaşımı… Bunun sağlandığı takdirde küresel huzur sağlanacak. Uzun vadeli hedefin bütün ülkeler için bu olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.