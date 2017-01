(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Türkiye-İngiltere ilişkinlerinin AB'den bağımsız gelişmesi için çalışma başlatacağız(1)

Bahar DEMİREL/ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının değerlendirerek "Bu yeni duruma göre Türkiye-İngiltere ilişkilerinin de AB'den bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı olarak çalışmalarını sürdürecekler" dedi. Başbakan Yıldırım ile İngiliz mevkidaşı Theresa May, Çankaya Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede güncel ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirten Başbakan Yıldırım, "Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ülkemize resmi ziyaretini gerçekleştirmiş bulunuyor. Kendisini ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sayın May ile ikili ilişkilerimizi etraflıca görüşme, konuşma fırsatı bulduk. Başta güvenlik olmak üzere, ekonomi alanında mevcut işbirliğini daha da nasıl geliştiririz, bu konularda kapsamlı görüşmeler yaptık ve her iki taraf olarak ortak iradenin mevcut olduğunu teyit ettik. Türkiye ve Birleşik Krallık ekonomileri birbirine entegre olmuş, ulusal güvenlikleri de birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili iki ülkedir. Dolayısıyla stratejik ortaklığımız kuvvetli bir zemine sahiptir. Sayın Başbakan'ın ziyaretiyle söz konusu ortaklığı, günümüzde yaşanan şartları, bölgesel olayları da dikkate aldığımızda hem ikili, hem de küresel anlamda kapsamlı yeni bir boyuta taşıma konusunda iradelerimizi ifade ettik" diye konuştu. 'BU PROJE SAVUNMA ALANINDA HER İKİ ÜLKENİN GÜCÜNÜ İLERİ TAŞIYACAK' İki ülke arasında işbirliğinin önemine vurgu yapan Başbakan Yıldırım, "Görüşmelerimizde Sayın Başbakan ile savunma sanayii alanındaki işbirliğini daha ileriye taşımak üzere az önce Milli Muharip Uçak Projesi geliştirmeye yönelik TAİ ile sözleşme imzalandı. Bu imzalanan sözleşmeyle beraber her iki firma karşılıklı olarak yeni bir tip geliştirme, yeni bir savaş uçağı geliştirme üzerinde çalışacaklar. Teknoloji, bilgi alışverişi konularında ortak gayret gösterecekler. Bu proje, tamamen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Krallık Hükümeti'nin arkasında olduğu ve desteklediği önemli bir projedir. Savunma alanında her iki ülkenin gücünü de daha ileriye taşıyacak önemli bir iş birliği alanıdır" dedi. 'İKİ ÜLKE ARASINDA YOLCULAR DAHA GÜVENLİ SEYAHAT EDECEKLER' Terörle mücadele ve güvenlik konsepti kapsamında, havaalanlarının güvenliğine ilişkin çalışma başlatacaklarını bildiren Başbakan Yıldırım, "Havaalanlarının güvenliği, gelen ve giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda da her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacak. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler. Böylece iki ülke arasında yolcular daha güvenli seyahat etme imkanına sahip olacak" açıklamasında bulundu. TERÖRE KARŞI DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine ilişkin mevkidaşına bilgi verdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Ülkemizin DEAŞ ile PKK ile YPG ile DHKP-C ile terör örgütleriyle yaptığımız mücadeleyi anlatma fırsatı bulduk. Bu konuda da Suriye başta olmak üzere Irak'ta ve bölgede her türlü teröre karşı, DEAŞ başta olmak üzere daha fazla işbirliği yapmamız konusunda da tam bir mutabakat sağlamış bulunuyoruz. FETÖ terör örgütünün İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarının hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını Sayın Başbakan'dan talep ettik." 'ÇÖZÜM HER İKİ TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMALI' Kıbrıs konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde Kıbrıs'ta bir çözüm arayışı devam ediyor. Bizim de arzumuz Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılmasıdır. Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil ve kalıcı olmalıdır. Bunun kalıcı hale gelmesi ve orada yaşayan insanların güvenliğini garanti altına alacak ve geçmişte yaşanmış olayların tekrarlanmayacağı bir ortamın sağlanması. Bunun da yolu var olan güvenlik ve garantilerin devam etmesinden geçiyor" dedi. 'MÜLTECİLER KONUSU SADECE BİR ÜLKENİN MESELESİ DEĞİL' Görüşmelerinde, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelere değindiklerini belirten Başbakan Yıldırım, "Suriye'de, Irak'ta otorite boşluğundan kaynaklı terör faaliyetlerine karşı işbirliğinin ilgili diğer bütün ülkelerle beraber daha da artırılması ve bu karışıklıklardan dolayı orada ölümlere son verilmesi. Ayrıca mülteciler konusunun, sadece bir ülkenin meselesi değil, bütün insanlığın sorunu olduğu bilincinden hareketle Türkiye'nin bu konuda aldığı sorumluluğa bütün ülkelerin güçleri oranında ortak olmasının gerekli olduğunu da ifade ettik" diye konuştu. 'İLİŞKİNLERİN AB'DEN BAĞIMSIZ GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ' İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu kararın gereğinin yerine getirilmesi, Sayın Başbakan'ın önündeki en önemli konulardan biri. Bu yeni duruma göre Türkiye-İngiltere ilişkilerinin de AB'den bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı olarak çalışmalarını sürdürecekler."