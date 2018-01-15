(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Türkiye Esnaf Buluşması'na katıldı 5
15 Ocak 2018 Pazartesi 19:35
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