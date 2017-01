(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım : Türk ekonomisinin parametrelerine baktığımız zaman benzer ülkelerden iyi konumdayız

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle bir araya geldi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başbakan Yıldırım, "Eminim ki önümüzdeki yaz aylarından itibaren Türkiye'de işler süratle yoluna girecek, her şey daha güzel hale gelecek. Türk ekonomisinin parametrelerine baktığımız zaman hangisine bakarsanız bakın, benzer ülkelerden iyi konumdayız" diye konuştu. Banka yöneticilerinin kullandırdığı krediden sorumlu olmaları ile ilgi Başbakan Yıldırım, "Eskiden beri uygulanan zimmet konusundaki katı tutumu biraz esnetiyoruz. Bunun kararını aldık ve bugünlerde o düzenleme de devreye girecek. Sen bugünkü şartlara bakarak kredi veriyorsun. Bugün iyiydi, yarın kötü olabilir. 5 sene sonra durumunun bozulacağını nereden bilsin? Bu da tabi karar vericileri biraz zorluyor. Aşırı tedbirli olmaya sevk ediyor. Bu bir sıkıntı, bunu çözüyoruz" dedi. "BU ELLE TUTULUR, CEZBEDİCİ BİR PROGRAM" Cazibe merkezlerine değinen Başbakan Yıldırım, "Sağladığımız imkanları dikkate aldığımızda ciddi bir ilgi bekliyorum. Bu elle tutulur, cezbedici bir program. Gerçekten yatırım, üretim yapmak düşüncesinde olanlar için bulunmaz bir fırsat" diye konuştu. "HER ŞEY DAHA GÜZEL HALE GELECEK" Başbakan Yıldırım, "Eminim ki önümüzdeki yaz aylarından itibaren Türkiye'de işler süratle yoluna girecek, her şey daha güzel hale gelecek. Türk ekonomisinin parametrelerine baktığımız zaman hangisine bakarsanız bakın, benzer ülkelerden iyi konumdayız. Paniklemeyin, bunlar gelip geçici işlerdir. 'Dolar 3,50, 3,60 oldu. Ne yapacağız?' diyerek dolara hücum etmeye lüzum yok. Merkez Bankası işini yapıyor, biz de işimizi yapıyoruz. Merkez Bankasının elindeki araçlar bellidir. Onun yapacağı şeyler bellidir, bu konuda tamamen bağımsızdır" dedi. "ÇİFT BAŞLILIĞI ORTADAN KALDIRIYORUZ" Başbakan Yıldırım, "Yeni sürecin adı, artık 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bizim yaptığımız da mevcut durum ile anayasayı uygun hale getirmektir. Çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Bu değişiklikler uzlaşma ve kriz çözme üzerine kurgulandı. Bunlar başka sistemlerde bugün yaşanan sorunları da çözecek ileri tedbirlerdir" diye konuştu.