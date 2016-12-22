(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız -1
22 Aralık 2016 Perşembe 16:48
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